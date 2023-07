Mujer denuncia que método anticonceptivo y cirugía fallaron: quedó embarazada dos veces

Desde el 2018 hasta el 2020 la familia Sabogal Lizarazo debía reestructurar cada año sus planes de vida. “Yo lo llamo como un libro que estamos haciendo con carolina porque que cada año hay que hacer una edición”, explicó Lorenzo Sabogal.

A Diana Karolina Lizarazo su método de planificación le falló dos veces

En 2018 nació Silvana, cinco años después de haber tenido a Juan Sebastián, su primer hijo. En ese momento Diana pidió planificar con el dispositivo intrauterino, DIU.

El siguiente año, que fue en diciembre de 2019, empezaron nuevamente síntomas de embarazo. Otra vez estaba embarazada, ahora de María Lucia, que en este momento tiene 3 años. El método habría fallado, y nació una nueva hija.

“Yo siempre les había dicho que no quería tener más hijos. Era una decisión que nosotros ya habíamos tomado con mi esposo. Lo que necesitábamos es un método que no me fallara”, explicó Diana Karolina Lizarazo, la madre de los pequeños.

El pomeroy o ligadura de trompas era el método definitivo para evitar más embarazos.

“Aproximadamente en julio ya no me llegó el periodo obviamente me pegué otra vez el susto y lo que hicimos con mi esposo fue y me salió positivo”, contó. Otro bebé venía en camino y Diana no podía creerlo.

La madre pensó en interrumpir su embarazo, pero decidió tener a su cuarta hija

“Fue muy angustiante en ese momento y obviamente yo no quería tener a mi bebé. O sea, no quiero tener más bebés. Tenía una niña, que ahora aprendió a caminar. La otra la llevo en brazos y la otra la tengo en mi barriga entonces no quiero tenerla fue mi pensamiento”.

Aunque inicialmente pensó en interrumpir su embarazo, no lo hizo y junto a su esposo tuvieron a Catalina. Es así como la familia Sabogal Lizarazo fue agrandándose, y ahora piden a la EPS Compensar y a la Clínica Magdalena reponer por los daños y perjuicios causados.

En un documento del 22 de junio de este año, la Secretaria de Salud sancionó por 4.640.000 pesos a la institución médica Magdalena S.A.S. por infringir algunas normas como tener el consentimiento informado de la paciente. la clínica apeló esta sanción.

“El monto que quedó en la conciliación con Magdalena es de 1.342 millones por los daños ocasionados a la familia”, explicó el papá. En mayo de 2023 hubo reunión de conciliación entre las partes involucradas pero no se llegó a un acuerdo.

