¿Línea subterránea del Metro de Bogotá tendría sobrecostos? Esto responde MinTransporte

¿Elevado o subterráneo? Esa ha sido la discusión que por años ha retrasado la construcción de la primera línea del Metro en Bogotá, pero cuando ya todo parecía estar claro, una nueva petición del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado incertidumbre entre los ciudadanos.

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, indicó:

‘‘A mi no me incomoda, lo que sea mejor para Bogotá bienvenido, si hay más inversión para Bogotá bienvenido, por supuesto, de manera que no se está quitando ninguna financiación y se esta ofreciendo eventualmente una adicional para optimizar’’.