Trancones en Bogotá: ¿cuántas horas al día pierden los capitalinos?

Para nadie es un secreto que la movilidad en Bogotá es todo un lío para conductores y usuarios del transporte público, pues las numerosas obras, el mal estado de las vías y la cantidad abrumadora de todo tipo de vehículos se ha convertido en el panorama diario.

Al respecto, el diario británico Financial Times dio a conocer los resultados de su más reciente estudio sobre movilidad y tráfico a nivel mundial, en donde la capital colombiana ocupó el primer lugar entre las ciudades en donde los habitantes gastan más tiempo a diario por trancones.

Seguida por Bucharest, Manila, Bengaluru y Lima, en Bogotá las personas gastan un promedio de 132 horas en tráfico, esto teniendo en cuenta recorridos de 10 kilómetros durante las horas pico.

Estos datos, que corresponden a observaciones realizadas en 2022, demuestran un aumento de 6 horas con respecto al 2021, cuando Bogotá se ubicaba en el cuarto lugar del listado, con un promedio de 126 horas perdidas en trancones.

