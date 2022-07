¿Está preparado? Revelan que en Bogotá hay posibilidades de la caída de un cohete

La alerta se encendió desde que la Agencia Europea de Seguridad Aérea confirmó que este fin de semana podrían caer en tierra firme, algunos de los restos del cohete chino Long March 5B, cuyo descenso está siendo descontrolado.

Las autoridades han señalado que se desconoce el lugar exacto en donde caerán estos pedazos, pero se estima que sea en el sur de Europa, a partir de la madrigada del domingo 31 de julio, según reveló el European Space Surveillance and Tracking.

⚠️Update: our latest autonomous predictions show that the re-entry window of object CZ-5B is 2022-07-31 02:53:14 UTC ±480 min. #EUSST will keep observing the object and performing analyses; stay tuned for more updates.



