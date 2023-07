¿Qué dijo el canadiense que agredió al policía al declararse inocente de los cargos imputados?

El pasado martes 11 de julio se registró una agresión contra un uniformado de la Policía Nacional que patrullaba el aeropuerto El Dorado de Bogotá y el protagonista de semejante hecho fue un ciudadano canadiense que en un primer momento intentó arrebatarle el arma de dotación y minutos después lo golpeó sin ningún problema.

La terrible escena del ataque en contra de la autoridad quedó registrada por algunos testigos que grabaron el momento de la agresión, así como también en las cámaras de seguridad del aeropuerto de la capital de la República.

De acuerdo con las imágenes evidentes, este sujeto intentó quitarle el arma de dotación al policía que caminaba por los pasillos del aeropuerto. Al sorprenderse por lo ocurrido, el uniformado siguió varios metros al extranjero solicitando apoyo e individualizarlo por las graves consecuencias que esto traería si hubiese logrado su objetivo.

Después de sentirse perseguido, este hombre se abalanzó contra el policía y lo golpeó en repetidas ocasiones en su rostro. La ciudadanía fue la que terminó auxiliando al uniformado para que no fuera agredido aún más.

Debido a la gravedad del asunto, la Fiscalía se encargó del caso y este miércoles le imputaron cargos al ciudadano canadiense por el delito de violencia contra servidor público.

No aceptó cargos

A pesar de lo evidentes que fueron las imágenes difundidas por los medios de comunicación y la agresión de la que fue víctima el policía colombiano, Vince-Tong Sozio como fue identificado el ciudadano canadiense, se declaró inocente y ahora la Fiscalía solicitará su expulsión del país.

Durante la audiencia que se llevó a cabo este miércoles, este sujeto intentó intervenir en varias oportunidades para explicar la situación, pero el juez de control de garantías aseguró que no era el momento para manifestaciones personales.

Sin embargo, gracias a su insistencia, el canadiense advirtió que estuvo por más de cuatro días en El Dorado, que no había comido nada y estaba cansado.

“Cuando hablo con el defensor, le digo que he estado en el aeropuerto por cuatro días y no había comido y no estaba pensando muy claramente, entonces quiere tener la oportunidad de aclarar varias cosas en la misma audiencia”, dijo el traductor del extranjero capturado por la Policía y presentado ante el juez.

De esta manera, después de la terrible agresión que sufrió el uniformado colombiano, este ciudadano canadiense solo recibiría como castigo la expulsión del país y no mayores sanciones con la justicia. El proceso sigue en camino y se tomarían decisiones en las próximas semanas.