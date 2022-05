Familiares de menor de tres años denuncian presunto abuso sexual en jardín infantil

Lamentablemente, Bogotá otra vez es noticia por un presunto caso de abuso sexual contra menor de edad. En esta oportunidad, la denuncia la realizó la familia de una menor de tres años, quien estaba matriculada en un jardín infantil del Bienestar Familiar en la localidad de Suba.

La familia de la niña aseguró que la menor empezó a tener comportamientos extraños como episodios de llanto continuos, sin apetito y dolor en el estómago. De hecho, relatan los familiares de la menor que, después de tanto insistirle, la niña comentó que en el jardín los desvestían para aplicarles productos en el cuerpo.

Los padres de familia manifestaron que llevaron a su hija al médico, pero allí les dijeron que no podían realizarle ningún examen si no llevaban una orden judicial; sin embargo, en la Fiscalía les informaron que no podían hacer nada de inmediato, ya que la investigación podría tardar hasta seis meses.

“No solamente lloraba a la entrada del colegio sino cuando salía… La niña bajó de peso, se comenzó a enfermar, la tristeza, ya no quería jugar, empezó a jugar con un tarrito de jabón y comenzó a decir que así era como la profesora la desvestía y le echaba crema en el cuerpo para quitarle el dolor de barriga”, precisó un familiar de la menor.

¿Qué dice el Bienestar Familiar?

Noticias RCN se contactó con el Bienestar Familiar para investigar sobre el presunto caso de abuso sexual y en la entidad señalaron que la situación ya está en conocimiento de la Fiscalía, pues, al parecer este no sería el único caso de abuso que se está presentando al interior de este jardín infantil.