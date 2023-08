Prográmese: estos son los cierres viales en Bogotá por la Caminata de la Solidaridad este domingo

Este fin de semana la capital será el escenario de la versión número 45 de la Caminata de la Solidaridad en Bogotá, con una programación para el domingo 27 de agosto de diferentes actividades en la ciudad que se desarrollarán con el objetivo de recolectar fondos para niños vulnerables en el país.

El tradicional desfile que reúne grandes celebridades y artistas del país con carrozas y comparsas iniciará a las 10:00 a.m., pero, en esta ocasión tendrá algunas modificaciones en su recorrido, que ahora arrancará en el Palacio de los Deportes para llegar al Parque Simón Bolívar.

Adicionalmente, desde las siete de la mañana iniciará una carrera atlética que tendrá categorías en 3k, 5k y 10k. Para estas dos actividades la Secretaría de Movilidad autorizó los cierres viales en distintas zonas para velar por el desarrollo de la jornada.

Cierres viales por la Caminata de la Solidaridad

Los siguientes corredores no permitirán el paso vehicular desde las 9:00 a.m. hasta las 10:45 a.m. del domingo:

Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 26

Calzada oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53

Calzada norte y sur de la avenida calle 53 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 68

Calzada norte de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la carrera 52

Calzada sur de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50

Calzada occidental y oriental de la carrera 66a entre la calle 44 y la avenida calle 53

Recorrido de la carrera

De acuerdo con la Secretaría la carrera inicia en la plaza de eventos del parque Simón Bolívar puerta 4, recorrerá las calzadas de la avenida Carrera 60 hasta la altura de la Avenida calle 53 y retornará al parque Simón Bolívar donde se realizará un recorrido interno hasta el punto final de la carrera.

Cierres viales por el desfile de comparsas

Los siguientes cierres se adelantarán a partir de las 10:00 a.m. hasta el medio día:

Calzada norte de la av. calle 63 entre av. carrera 50 y av. carrera 68

Calzada sur de la av. calle 63 entre av. carrera 68 y av. carrera 60

El recorrido del desfile iniciará en el Palacio de los Deportes, avenida calle 63 calzada norte al occidente, retorno al oriente en la glorieta de la av. calle 63 y finalizará por la puerta de ingreso principal a la plazoleta de eventos del Parque Simón Bolívar, lugar donde termina la actividad.

Desvíos autorizados: de acuerdo con la entidad, los usuarios que transitan en sentido occidente – oriente por la av. calle 68 y toman la av. carrera 60 al sur, deberán continuar por la av. calle 68 al oriente y av. NQS al sur.

Los conductores que transitan en sentido oriente - occidente por la av. calle 68 y toman la av. carrera 60 al sur, deberán continuar por la av. calle 68 al occidente y av. carrera 68 al sur.