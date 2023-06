Mujer se debate entre la vida y la muerte tras someterse a cirugía estética en Bogotá

Los lugares ilegales para la realización de procedimientos estéticos siguen haciendo de las suyas, pues se dio a conocer, en los últimos días, el martirio de una mujer que se sometió a una cirugía estética en un lugar aparentemente certificado. Sin embargo, todo terminó siendo una farsa, ya que la doctora que realizó el procedimiento estaba suplantando a otro doctor.

Los hechos se habría presentado en una clínica de Fontibón, en Bogotá, el pasado 20 de febrero. Según dieron a conocer familiares de la víctima, todo se trató de una suplantación, pues la cirujana que hizo el procedimiento utilizaba el nombre y sello de otro doctor, el cual si tenía todos los papeles en orden.

“Ella se sometió a un procedimiento de lipotransferencia, donde desafortunadamente sufrió lesiones graves en sus glúteos. Tiene una lesión necrosis en el glúteo izquierdo. La lesión se dio por una bacteria que ingresó al cuerpo de ella por una mala praxis (…) Lleva hospitalizada más de ocho días y la van a remitir a otra clínica para que sea valorada por cirujanos plásticos”, aseguró Vanessa, prima de la víctima.

Ahora, la mujer de 28 años tendrá que someterse a una reconstrucción de glúteos, pero primero se tiene que valorar la bacteria que tiene su cuerpo, ya que esta es la que la tiene con estos quebrantos de salud.

Por último, el familiar de la víctima dio a conocer que la cirujana que practicó este procedimiento no responde el celular, cerró las redes sociales y no se sabe del paradero, pues aparentemente estaba suplantando a otro doctor.

“Ella se perdió. Ayer se comunicó con mi prima, le afirmó que se iba a hacer de lo sucedido, le consigno 500.000 pesos y cerró sus redes sociales. El día de hoy activo de nuevo las redes, pero no me contesta, le he escrito y llamado y no responde (…) El cirujano que ella suplantó nos está ayudando para conocer el paradero”, aseguró la familiar.

Vale recordar que este procedimiento tuvo un valor de 4.000.000 de pesos colombianos, la cual la mujer pagó inmediatamente.

