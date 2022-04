¿Cómo funciona el sistema de parqueo pago en las calles de Bogotá?

La Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transporte de Bogotá inició desde finales del 2021, la estrategia Zona de Parqueo Pago en la capital, en dos sectores de la capital se habilitaron las vías para estacionar automóviles y motocicletas, a cambio de una tarifa por el servicio.

Le puede interesar: Oficial: Distrito aplazó las fechas de pago del impuesto predial

Por ahora, se implementa la estrategia en la zona del Chicó Norte, en la localidad de Chapinero, en el espacio entre la calle 76 y 94 y entre la autopista y la carrera 11. Y el otro lugar seleccionado es desde la calle 72 hasta la calle 100, y abarca la Carrera séptima y la autopista Norte.

Horarios de funcionamiento

Actualmente, la zona 1 ubicada en la localidad de Chapinero, funciona de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., y los fines de semana, únicamente el sábado de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., los domingos y festivos no tendrán costo por su uso.

Y en la zona 2, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 10:00 p.m., y los sábados desde las 10 a.m. a 10:00 p.m., y los festivos en la misma modalidad gratuita para los usuarios.

Servicio de pago

El costo de la tarifa del servicio se aplica por fracción de tiempo de 30 minutos y el pago se debe realizar de forma anticipada. Para los automóviles que se estacionen entre 1 y 120 minutos cada fracción cuesta 3.000 pesos, y si excede los 120 minutos cada fracción tiene un valor de 4.600 pesos.

En las motocicletas, la fracción en el tiempo de 1 a 120 minutos cuesta 2.100, y si utiliza el espacio más de 120 minutos cada fracción tiene un valor de 3.200.

Le puede interesar: Colapsa la Autonorte por aparatoso choque entre dos camiones y un vehículo.

El pago se puede realizar de forma previa por medio de la aplicación ‘Zona de Parqueo Pago’, o en efectivo al personal designado por la alcaldía, cada área cuenta con 70 facilitadores debidamente identificados.

En caso de que algún conductor utilice el espacio y no haya realizado el pago anticipado, luego de 30 minutos, se inmoviliza el vehículo con la instalación de un cepo en la llanta, que tiene un valor de retiro de 90.000 pesos para automóviles y 63.000 para motos.

La estrategia se implementará en otros sectores de la ciudad en vías locales e intermedias, y bahías designadas por la alcaldía, dependiendo la demanda de tránsito.