Conductor de app fue robado, amarrado y lanzado del carro: murió atropellado por un Sitp

Un repudiable caso de atraco en Bogotá se convirtió en una tragedia para la familia un conductor de plataformas. El hecho se presentó en horas de la noche del pasado 16 de junio, cuando la víctima aceptó un servicio para transportar a pasajeros al barrio Las Palmas, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Una vez el conductor llegó al punto de encuentro, los sujetos ingresaron al vehículo como cualquier pasajero. Sin embargo, metros más adelante, lo intimidaron y redujeron para apoderarse del vehículo.

El conductor fue amarrado de pies y manos por los delincuentes, quienes, con el vehículo en movimiento, arrojaron a la calle al joven en evidente estado de indefensión, quien lamentablemente fue atropellado por un bus del Sitp que pasaba justo en ese momento. La víctima murió de manera inmediata y los criminales se dieron a la fuga.

Pero esto no fue todo, horas más tarde, llamaron a la familia del conductor para pedir rescate por el vehículo.

Detalles del atraco y muerte de conductor de app

El conductor de app que fue identificado como Jesús Ayala, habría salido de su casa para comenzar el turno sobre las 10:00 p.m. del viernes 16 de junio.

Uno de los servicios que recibió era hacia el barrio Las Palmas, al sur de la ciudad, el joven aceptó y al iniciar la ruta, a escasos metros del punto de partida, fue interceptado por los pasajeros quienes lo redujeron para apoderarse de su vehículo.

Los delincuentes procedieron a inmovilizarlo amarrándole las manos y los pies, mientras conducían. A la altura del barrio Sierra Morena, de Ciudad Bolívar, cuando el vehículo iba en movimiento, arrojaron al joven al pavimento, justo en ese momento pasaba un bus del Sitp que lo atropelló. Los delincuentes huyeron de la escena.

Llamaron para extorsionar a la familia

No conformes con hurtar el vehículo del joven y haber causado su muerte, los delincuentes, horas más tarde, se comunicaron con la familia que estaba angustiada porque Jesús no respondía sus mensajes y no llegaba a la casa.

Como tenían en su poder el celular de la víctima, se comunicaron con su familia para pedir rescate, además de notificarles, a su manera, lo que había ocurrido:

“Ese chino se tiró de ese carro, la real, no sé dónde está. Búsquelo en un hospital o algo así, si no aparece, no sé por qué. Él se tiró del carro, yo solo le pido recompensa por el carro, por nada más, del man no sé nada”.

Finalmente, el carro fue abandonado y encontrado por las autoridades en el sur de Bogotá. Para borrar las huellas lo rociaron con un extintor.

Por este doloroso caso, conductores de plataformas hicieron una velatón el pasado 19 de junio, indicaron que al menos 200 conductores son víctimas de atraco y pidieron justicia por la muerte de su compañero.

