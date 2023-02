Le robaron 25 millones en una app de transporte y le ofrecieron indemnización de 5.000 pesos

Mateo García denunció haber sido víctima de un robo por medio de una plataforma de servicios de transporte. Sus equipos de fotografía, ropa, artículos de aseo y material de trabajo fueron hurtados, elementos que suman más de 25 millones de pesos.

La víctima contó a través de sus redes sociales que pidió un servicio sobre el mediodía para enviar un maletín desde la 134 hasta la 127. En ese momento tenía afán por hacer una sesión de fotos y por eso decidió mandar sus cosas en una motocicleta. De lo que no se percató el joven fue de que la placa que le aparecía en la aplicación era distinta a la que tenía el conductor que recogió los objetos. La carrera le costó 5.100 pesos.

Cuando entregó sus cosas comenzó a seguir el viaje en tiempo real, pero en medio del recorrido, a pocas cuadras de finalizar el servicio, el conductor finalizó la carrera y el envío nunca llegó.

Mateo García asegura que acudió a la aplicación que utilizó para pedir ayuda, sin embargo, no recibió una respuesta oportuna, simplemente le pidieron los datos del viaje. También hizo una denuncia ante la Policía, pero tampoco obtuvo respuesta.

Días después fue contactado por la plataforma y le informaron el procedimiento que iban a llevar a cabo para dar con el conductor que se llevó los equipos. “Me dijeron que tenían 72 horas para localizarlo y de no hacerlo se pondría en marcha una indemnización. Pero me da miedo porque aparte de los equipos tenía trabajos que debía entregar”.

El joven pidió apoyo de la Policía y afirmó que espera una pronta solución. “Muchísimas personas me dijeron que les había pasado lo mismo con computadores y mercancías que se roban por la misma app”.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar a quien recogió los elementos hurtados. De acuerdo con el denunciante, por los rasgos físicos de este sujeto pudo identificar que no se trataría del mismo conductor que aparece registrado en la aplicación, sería una suplantación. Ante esta situación, el joven señaló sus inconformidades con el prestador del servicio de transporte.

“Como es posible que me digan que el conductor no respondió la llamada y no tienen más formas de contactarlo. Cómo la aplicación acepta una foto en la que no se ve nada, como la foto de entrega de mi maleta”. Esto último hace referencia a que en este tipo de plataformas a los conductores se les pide una fotografía en la que se corrobore que el paquete fue entregado. El problema es que en la imagen que envió el presunto ladrón no se ve absolutamente nada, y fue avalada por el app para finalizar el viaje.

“El jueves me ofrecen una indemnización de 5.000 pesos de los equipos”, informó el joven que ya se contactó con sus abogados para avanzar con el proceso.

“Mi error fue confiar, pero eso me parece decepcionante”.

NoticiasRCN.com se puso en contacto con la aplicación implicada, y hasta el momento, no ha recibido respuesta.

