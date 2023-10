Carlos Fernando Galán denunció robo de computador, seguimientos y vigilancia en sede de campaña

En horas de la tarde de este viernes 6 de octubre el candidato a la Alcadía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, denunció el robo del computador del gerente de su campaña, Daniel García. El hecho se habría registrado dentro de la sede, ubicada en ubicada en la Avenida Caracas.

"Hoy se metieron a la sede de campaña, se metieron al tercer piso y se robaron el computador de nuestro gerente. Es el único objeto que se robaron extrañamente de la sede", confirmó Galán.

En los últimos días se había denunciado ante la Fiscalía posibles infiltraciones y seguimientos que podrían afectar la candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

Tras confirmarse el robo del computador, el candidato publicó un video en el que denunció otros hechos extraños que están en conocimiento de las autoridades y que podrían atentar contra su equipo de campaña.

Le puede interesar: CNE negó solicitud de revocatoria a candidatura de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía de Bogotá

Carlos Fernando Galán denunció seguimientos

Lo que está pasando es muy grave. Ya lo pusimos en conocimiento de las autoridades y esto se suma a otros hechos extraños que también denunciamos: posibles segumientos, vigilancia en nuestra sede, al parecer la interceptación de comunicaciones y también posible infiltración a nuestra campaña.

Al mismo tiempo, Galán hizo un llamado al Gobierno: "Nosotros pedimos garantías y que se investigue rápido. No nos van a amedrentar. Vamos a seguir defendiendo nuestra visión a pesar de lo que está pasando".

Por el momento, tanto la Policía como la Fiscalía están frente a estas delicadas situaciones que estarían atentando contra la campaña de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía Mayor.

La candidatura de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía de Bogotá

En entrevista con Noticias RCN, el candidato por tercera vez a la Alcaldía Mayor no solo reveló con quién se ve en una segunda vuelta, sino que además habló de los exalcaldes con quien lo relacionan para lograr tomar las riendas de Bogotá:

"Me dicen que soy el de Claudia López, que soy el de Peñalosa, que soy el de Vargas Lleras, no saben qué inventarse. He sido crítico de temas como la seguridad que creo que es un fracaso en nuestra administración, creo que es un fracaso la vigilancia de las obras y he sido crítico de la revisión y control y vigilancia a las empresas de aseo, Bogotá está llena de basura hoy".