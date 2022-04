“No existe evidencia que demuestre su efectividad”, asegura un estudio sobre la prohibición de parrillero

El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), de la Universidad de los Andes publicó un estudio que evalúa la efectividad de las medidas tomadas por la Alcaldesa Claudia López para la seguridad de Bogotá. En la investigación se contemplan las 25 ciudades donde se han implementado la prohibición de pasajero en motocicleta y analiza demográficamente la evolución de la inseguridad.

En contexto: Estas son las excepciones que habrá sobre la medida del parrillero en moto en Bogotá

Al respecto afirma que no existe evidencia suficiente de una disminución de hurtos, pues puede existir una adaptación estratégica de los delincuentes, o sea no se ataca la raíz del problema, pues los robos se trasladan o otras zonas horarias o a otros medios, por lo que el deceso de las cifras no perdura en el tiempo.

Por otra parte, el equivalente de personas afectadas con esta medida no es proporcional con la minoría que representan los criminales que operan en este medio de transporte, pero si alimenta una estigmatización social hacia un sector poblacional tan amplio como los motociclistas del país.

Además, la verificación de estas leyes requiere una mayor demanda de cuerpo policial, que no podrá enfocarse en temas de seguridad, “dados los costos de vigilar su cumplimiento y los costos que se imponen sobre la ciudadanía, las autoridades locales deberían buscar otras alternativas de política pública” así concluyó Michael Weintraub, director de seguridad y violencia del CESED.

Datos de los motociclistas en Bogotá

Lea, además: Claudia López: “Los carros pagan peajes, tienen pico y placa y no han protestado”

Según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en el país existen más de 10 millones de motocicletas de las cuales 514.938 están en Bogotá y cada año representa un aumento del 18 %. De acuerdo con el organismo 1 de cada 6.7 ciudadanos utiliza este medio de transporte para movilizase diariamente.

Respuesta de la Alcaldía

Sin embargo, las cifras de la Policía demuestran que el uso de motocicletas para hurtos aumentó un 7% en lo que va corrido de este año, y las restricciones buscan frenar este ascenso. Además, la Alcaldía de Bogotá aseguró que las medidas son "parciales" y "temporales", posteriormente se realizará una evaluación de la efectividad y de no obtener los resultados esperados se pueden plantear medidas alternas.

Vea también: Policía de Bogotá: “El 11% de los delitos son cometidos desde motocicletas”