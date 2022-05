Hombre denunció a concejal por la inmovilización de su carro

En las últimas horas se conoció, a través de redes sociales, la denuncia de un conductor de una plataforma de servicio de transporte quien señaló a una concejal de Florencia, Caquetá, de ser la responsable de que la policía de tránsito le inmovilizara su carro en Bogotá.

Se trata de un conductor que labora con una aplicación de trasporte y que amenazó con lanzarse del puente del Aeropuerto Internacional El Dorado por la inmovilización del vehículo con el que trabaja, el cual fue requerido por la Policía de Tránsito en esa terminal aérea.

Según el hombre, la culpable habría sido una concejal de Florencia que había solicitado el servicio de trasporte hacia el aeropuerto.

“No somos delincuentes. Me entregó a la policía esta presidenta del concejo de Caquetá, habiéndole dicho que no la iba a dejar aquí arriba. Hasta para que me pagará el servicio de los 20.000 pesos fue una rogadera, apenas se bajó fue y me entregó con el policía de tránsito”, indicó el sujeto.