Denuncian presunto caso de abuso sexual y aparente negligencia en canales de atención en Bogotá

La violencia contra las mujeres en el país no para y cada día se suman nuevas denuncias que parecen oscurecer un poco más el panorama, manchado por situaciones de acoso, abuso y feminicidios.

Esta vez, a través de redes sociales se dio a conocer la denuncia de una joven que habría sido víctima de un intento de violación, aparentemente en una estación del sistema Transmilenio ubicada en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

Según lo que se sabe hasta ahora, la joven víctima de 21 años salió de su lugar de trabajo el pasado miércoles 18 de enero y se dirigió a la estación de Transmilenio de la Calle 39, a la altura de las 9:30 p. m.

Al parecer, allí fue abordada por un grupo de tres sujetos, quienes le taparon la boca y aprovecharon su fuerza y mayoría para tocarla sin su consentimiento y llevarla hacia otro lugar. En su denuncia, la joven contó que mientras esto sucedía, los hombres le hacían comentarios sexuales y amenazantes.

Posteriormente, la víctima contó que logró salir corriendo nuevamente hacia la estación para pedir ayuda de la Policía, en donde, 10 minutos después, la habrían informado que dos de sus presuntos agresores habían sido capturados por la comunidad del barrio tras atracar a una persona.

¿Qué pasó con la denuncia de la víctima?

No obstante, las cosas no mejoraron después de esto para la joven, pues según contó las autoridades le aseguraron que los agresores eran menores de edad, por lo que el proceso podría tardar un poco en avanzar.

Además, en su denuncia aseguró que tuvo que pasar por momentos revictimizantes, impulsados por preguntas incómodas de los policías que atendieron su caso. En consecuencia, la joven se dirigió al Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes en compañía de su tía, lugar al cual no la habrían dejado ingresar con acompañante, supuestamente por no tratarse de su cónyuge.

Adicionalmente, la víctima indicó que el fiscal que la atendió le habría dicho que su caso no correspondía a un delito sexual, por no tratarse de una violación con penetración. Asimismo, este habría tratarlo de disuadirla para no asistir a Medicina Legal por no tener pruebas suficientes para denunciar.

