Joven terminó drogado y sin pertenencias en su propia casa: ¿qué fue lo que pasó?

Cada vez son más los casos que se conocen de personas inocentes que resultan drogadas con sustancias como la escopolamina en Bogotá.

En lo que va corrido del año, se han registrado varios sucesos en los que las víctimas aparecen sin recordar lo que sucedió y despojados de sus pertenencias. Ese fue el caso de un joven que en los recientes días fue víctima de esta nueva modalidad de robo.

Según el medio City Noticias, el joven se encontraba de rumba en el sector de Galerías con varias personas que había conocido mediante una aplicación.

Los hechos se presentaron el pasado 4 de noviembre. Al parecer, una vez se encontraban en el establecimiento comercial, las personas le sugirieron al chicho, continuar la celebración en un motel o en su casa.

“Recuerdo que estábamos tomando algo. Ellos me dijeron que para dónde íbamos a ir y yo les dije que siguiéramos allí”, afirmó la víctima.

El joven se negó ante la solicitud de sus conocidos. “No, pero es que a un motel me parece mal y a mi casa, pues no”.

Lo drogaron y lo llevaron hasta su casa para robarlo

Los jóvenes continuaron departiendo y después de varios tragos, finalmente decidieron cambiar su locación. Andrés detalló que al salir se trasladaron a otro sitio para comprar más cervezas y aseguró que fue allí donde le habrían dado la primera dosis.

“Entonces salimos, compramos unas cervezas y yo recuerdo que recibí una llamada y yo creo que ahí fue donde me aplicaron la primera dosis porque yo estaba hablando y la chica se acercó y me dijo, se te acabó la cerveza, toma más. Yo ahí ya siento que pierdo la noción”, añadió.

Al parecer, aprovechándose de su estado, los otros dos jóvenes y la chica que se encontraban con la víctima, lo convencieron de trasladarse hasta su casa.



“De ahí no recuerdo nada más. Al día siguiente me desperté. Me despertó mi madre, que qué había pasado. Yo no entendía nada de lo que había sucedido. Mi negocio estaba todo saqueado; mi celular, mi computador, dinero. También se llevaron ropa”, agregó.

Según la información compartida por el medio citado anteriormente, varias cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, grabaron el momento exacto en el que uno de los implicados agregó una sustancia a la bebida de Andrés mientras este, estaba en el baño.

Adicionalmente, otra cámara también grabó a los tres implicados manipulando el teléfono personal de la víctima.

Andrés también confesó que “hasta el día de hoy me siguen escribiendo que por favor no siga compartiendo esta información, que ya me devolvieron las cosas, que paren hasta allí”.