¿Le funcionó? Joven usó "creativa estrategia” para evitar que le robaran el celular

Cada vez son más sorprendentes las historias que las personas comparten a través de TikTok.

Algunos usuarios narran, en los pequeños videos, las situaciones vergonzosas con las que se topan diariamente y otros, comparten las historias que ellos mismos protagonizan.

Ese fue el caso de Manuela Sarmiento, una joven de Bogotá que evitó que la robaran. ‘Manu’ como aparece en su cuenta oficial, compartió con sus seguidores cómo logró que un ladrón se apiadara de ella y no le quitara su teléfono celular.

Según su versión, Manuela se encontraba caminando sobre la autopista con 85 cuando fue sorprendida por el delincuente.

“Iba yo contenta caminando por la autopista y de la nada llegó un man, con una mano me cogió el brazo, con la otra me puso un cuchillo, del tamaño de mi mano, en el abdomen”, señaló ‘Manu’.

La estrategia de la joven: hablar en lenguaje 'ñero'

La joven también confesó que, en ese momento, se acordó de cuando, meses atrás, estaba en la portería de su edificio y sorpresivamente, un sujeto, que se transportaba en una moto, le rapó el celular. Razón por la cual tuvo que adquirir un nuevo equipo.

“Yo con el cuchillo ahí en el estómago lo primero que pensé fue en mi hígado, no, en mi páncreas, tampoco y en mi vida menos. Yo dije, me acabo de comprar un celular y ya me lo van a robar otra vez”, añadió.

Fue entonces cuando por “estrategia” se le ocurrió hablar en lenguaje ‘ñero’ y sin reflexionar en los riesgos le dijo al sujeto, “no, ñero. Pero a lo bien. Es que vea le digo, a mí me robaron un celular hace tres semanas. Se lo juro, se lo juro, le doy lo que quiera, pero no me toque el bicho, se lo suplico”.

Manuela confesó que el delincuente accedió y que en lugar del teléfono le pidió la billetera. Pero ella tampoco quedó satisfecha con esto, puesto que el ladrón no haría nada con sus documentos. Entonces, le dio al sujeto todo el dinero que tenía.