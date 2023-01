Juez de control de garantías legalizó la captura de John Poulos, ¿en qué va el caso?

En la madrugada de este viernes 27 de enero un juez de control de garantías legalizó la captura de John Poulos, el ciudadano estadounidense señalado del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios. Durante la audiencia, el detenido pidió estar aislado por su seguridad. La Fiscalía ahora deberá imputarlo por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, en la audiencia que iniciará sobre las 9:00 a.m.

Daniel Gómez, delegado del ente acusador, señaló que al hombre de 35 años se le había respetado el proceso de captura, leyendo la orden en inglés y garantizando un buen trato; sin embargo, el funcionario afirmó que Poulos no había colaborado en la toma del examen médico.

Contrario a lo que dicen las autoridades, el estadounidense aseguró que en Panamá, país al que viajó para emprender su huida hacia Estambul y luego Montenegro, no se le respetaron sus derechos. “Me negaron un abogado en Panamá, cuando llegué al aeropuerto pedí hablar con la Embajada de Estados Unidos, lo cual tomó mucho tiempo. Solo una hora antes de la audiencia llegó mi defensor, lo cual no es lo que una persona normal desearía en mi situación”.

Puede leer: En audiencia de legalización John Poulos exigió aislamiento y protección

Al detenido le fueron incautados un computador, una tablet, un teléfono celular, una memoria USB, un disco duro, una cinta, dinero y un pasaje de avión.

La audiencia se extendió por más de cinco horas y hubo un servicio de traducción para que el presunto asesino entendiera el proceso que venía para él.

Su defensa solicitó nulidad en la captura argumentando que no había claridad de los tiempos para legalizar su detención; sin embargo, el juez objetó que no se superó el tiempo para que su captura fuera legalizada. “Este despacho considera que se han cumplido con los presupuestos legales y constitucionales en relación con el procedimiento de captura en este caso. En mérito de lo expuesto, se resuelve impartir control posterior de legalidad al procedimiento de captura”, dijo el togado.

Caso de Valentina Trespalacios

El domingo 22 de enero un reciclador encontró un cuerpo dentro de una maleta abandonada al interior de un contenedor de basura en Fontibón. Se trataba de la joven Valentina Trespalacios, artista de 21 años, reconocida en redes sociales y en el gremio en el que se desempeñaba. Inmediatamente iniciaron las investigaciones para dar con el presunto asesino de la joven.

Las pistas que recaudaron los investigadores señalaban a una sola persona: su pareja, un ciudadano oriundo de Texas, con el que Valentina tenía una relación hace poco más de un año.

El hombre había salido del país poco después de que la joven fuera encontrada sin vida. Además, los familiares de la DJ aseguraban que tenía comportamientos celosos y obsesivos e incluso habría contratado un investigador privado para vigilarla.

Grabaciones de cámaras de seguridad en las que se identificaba a la DJ junto a su pareja, en sus últimos momentos de vida, fueron las pruebas clave de la Fiscalía. También se logró obtener videos del apartamento en el que la pareja se quedaba, en donde se ve a Poulos sacar la maleta en la que fue encontrado el cuerpo. Todo esto llevó al ente acusador a solicitar medida de aseguramiento y la búsqueda del señalado se extendió a otras naciones. En Panamá fue detenido por las autoridades y tras la aprobación de un juez, fue deportado a Colombia en donde deberá responder por el feminicidio de Valentina Trespalacios.