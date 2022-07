La pelea por 'la última milla': la situación de bicitaxis y mototaxis en Bogotá

“Vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación”. Fue la solicitud de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a la Policía y que, además, produjo un malestar en el gremio, que este jueves 28 de julio salió a protestar, bloqueando puntos importantes de la ciudad, como la autopista Norte y el Portal Américas.

La mandataria aseguró que no hay motivo aparente para que estos vehículos transiten, pues “hace dos años y medio era porque no había rutas del SITP. Ya están las rutas. No hay justificación para que tengamos transporte ilegal, puesto que ya hay transporte legal”, aseguró.

Sin embargo, después hizo una importante aclaración y fue la diferencia entre bicitaxismo y mototaxismo, enfatizando que uno está prohibido y el otro no.

“Bicitaxismo es bicicleta a pedal y baja velocidad complementaria a alimentadores/zonales en barrios. Lo permitimos y bienvenido. Bici con motor, gasolina y velocidad es mototaxismo, nunca ha estado permitido por el peligro para peatones/transeúntes. Mototaxismo no. Bicitaxismo sí”, explicó.

Las cifras del bicitaxismo en Bogotá

Según los resultados de la caracterización del bicitaxismo en Bogotá (2019), hecho por la Secretaría de Movilidad, ese tipo de vehículos creció un 52% en 6 años, pasando de 3.054 en 2013 a 4.646 en 2019.

Según los datos de la Secretaría, un 51% de estos vehículos son de motor a combustión, 40% no motorizados, 6% motor eléctrico y 3% de pedaleo asistido. Se distribuyen en inmediaciones de portales de Transmilenio, estaciones del sistema en el norte y sur de la ciudad, al igual que en zonas residenciales de las localidades de Suba, Kennedy y Engativá.

El informe detalla también que se caracterizaron 5.535 personas con uno o más roles, así las cosas, identificaron 3.296 propietarios, 83 coordinadores de ruta y 4.170 conductores. Entre ellos 10,7% adultos mayores (592), 16% de mujeres (868); siendo mayoría, 27% población migrante (1.495); y 5% de personas con algún tipo de discapacidad (257).

Se conoció también que un 90% de las personas tienen esta actividad como única fuente de ingresos, el 52% pertenece al estrato 2, un 84% no cotiza a pensión y un 37% no está afiliado al sistema de salud.

Regulación: La solicitud del gremio de bicitaxistas y mototaxistas

Durante las protestas adelantadas el jueves 28 de julio, varios grupos de personas que desempeñan esta labor pedían a las autoridades competentes una regulación. Es importante señalar que desde la Alcaldía de Enrique Peñalosa se viene hablando del tema, por lo que el exmandatario dijo que su posición es igual a la de Claudia López:

“Permitir lo bicitaxis, pero no aquellos que operan con motor, sea eléctrico o de combustión, pues son vehículos altamente peligrosos. Hicimos muchos operativos para retener esos mototaxis”, dijo Peñalosa.

El Ministerio de Transporte expidió la resolución 3256 del 3 de agosto de 2018 en el que se “reglamenta y autoriza la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en triciclos o tricimóviles no motorizados y tricimóviles con pedaleo asistido”.

En el documento aclara, entre otras cosas, las disposiciones y requerimientos establecidos para que este tipo de vehículos puedan operar, es clara en que no deben ser motorizados y serán debidamente homologados.

Los vehículos deberán contar con una revisión al menos cada 6 meses, además, solo las personas mayores de edad y con licencia de conducción vigente de categoría A1 o B1; y deben contar con capacitaciones para conducirlos en las condiciones establecidas por las autoridades de cada jurisdicción.

‘La última milla’ en Bogotá

En el Concejo de Bogotá también se han dedicado varios debates a los bicitaxis y bicitaxismo. En NoticiasRCN.com consultamos a varios concejales sobre las discusiones que se han desarrollado en torno al tema.

La concejal Lucía Bastidas señaló que en varias oportunidades ha propuesto que estos vehículos sean incluidos al Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad para que puedan seguir prestando el servicio de la última milla en Bogotá.

Señala que “es un tema de legalización – que debe hacerlo el Gobierno Nacional, por un lado – pero que hagamos cumplir la resolución en la ciudad de Bogotá (…) En últimas hacen la última milla del transporte público, podríamos insertarlos. Hay que mirar con las empresas concesionarias cómo se puede hacer, siempre y cuando sean legales”, puntualizó.

Por su parte, el concejal de Bogotá por el partido Colombia Justa Libres, Marco Acosta, dijo a NoticiasRCN.com que estos vehículos prestan un servicio esencial, pero considera que debe ser regulado.

“Ante una ausencia de una regulación efectiva con unos parámetros claros de lo que debe ser este modo de transporte público en Bogotá, hoy se realizan acarreos, se transportan personas, escombros, transitan en vías principales, ciclovías y puentes peatonales sin cumplir con los requisitos establecidos en la resolución del Ministerio de Transporte que dice que deben ser sin motor”.

Sin embargo, en Bogotá se han visto una cantidad importante de estos vehículos que incluso, según el concejal, operarían con partes de motocicleta que habrían sido hurtadas.

“Tienen motores, partes de motocicletas aparentemente hurtadas por hechizos que se construyen en talleres clandestinos y otros funcionan con componentes eléctricos o baterías de pedales”.

Marco Acosta considera que al no tener un plan de movilidad u organización estructurada y respeto por las normas de tránsito, estos vehículos podrían significar un riesgo. Pero apuntó que la administración distrital podría conformar mesas de trabajo que permitan, a través de un diálogo entre las partes, llegar a un acuerdo que beneficie a todos los actores involucrados.

Así las cosas, consideran que los bicitaxis podrían jugar un papel determinante en la última milla y así evitar que quienes viven de esta actividad se queden sin una fuente de sustento para sus necesidades y las de sus familias.

El llamado desde el Concejo de Bogotá es a acatar y aplicar la resolución del Ministerio de Transporte para coordinar y organizar el bicitaxismo en la capital colombiana, en pro de la ciudadanía, la movilidad y quienes desempeñan esta labor.