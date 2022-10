“Yo sé cuáles son sus negocios”: las amenazas del teniente Flechas a comerciantes extorsionados

Este 14 de octubre se dio a conocer la captura de 19 miembros de la temida banda criminal Tren de Aragua, que estarían detrás de varios de los crímenes de embolsados en Bogotá, por lo que su aprehensión representa un contundente golpe para la organización, proveniente de la cárcel de Tocorón en Venezuela.

Sin embargo, esta estructura criminal no solo ha sido responsable de los asesinatos y desmembramientos que, se presume, serían consecuencia de vendettas entre bandas; también han sido vinculados con narcotráfico en la capital, porte de armas y corrupción de las autoridades.

Tal es el caso del teniente Víctor Manuel Flechas, comandante del CAI Caldas en la localidad de Kennedy, capturado recientemente por su presunto nexo con el Tren de Aragua y su responsabilidad en sobornos y extorsiones a comerciantes en la zona en que operaba.

En audios revelados por La FM se conoció como Flechas habría extorsionado a un comerciante para permitirle continuar trabajando en su establecimiento de comercio.

Comerciante: Mi teniente, buenas noches

Teniente Flechas: ¿Entonces?

Comerciante: Mi teniente, ¿cuánto es que le debemos?

Teniente Flechas: Uno

Comerciante: ¿Lo de una semana?

Teniente Flechas: No, un millón

Comerciante: Ah, un millón. Es que mi teniente, usted nos cerró el negocio teniendo los papeles. Y yo creo que debemos hablar eso

Teniente Flechas: ¿Cuál negocio?

Comerciante: El que me cerró teniendo todos los papeles al día

Teniente Flechas: Eso fue como ayer o antier

Comerciante: Por eso, pero teníamos todos los papeles al día y usted me lo selló. Ese negocio lo tenía todo al día

Teniente Flechas: Listo, no hay problema. No hay problema. Vamos a ver quién se pone más bravo. No hay problema, listo

Comerciante: Pero no se ponga así mi teniente. Es para hablar...

Teniente Flechas: No, listo no hay problema. Yo igual sé cuáles son todos los negocios de ustedes. Mejor dicho, ahora voy para allá. No hay problema. Gracias.

Comerciante: Listo mi teniente.

Sobre este caso, La FM alertó por un inminente riesgo en la vida de la víctima, quien pidió a la Policía y a la Fiscalía actuar para proteger su integridad y la de su familia, luego de enviar estos audios como evidencia de lo que estaba sucediendo con Flechas.

Más denuncias en Kennedy

Asimismo, la investigación reveló que varios comerciantes de la localidad de Kennedy son víctimas constantes de la delincuencia del sector, que se ven obligados a pagar vacunas para operar sus locales y a cumplir con la venta de drogas y licor adulterado proporcionado por los criminales.

Según algunos testimonios recopilados por La FM, el teniente Flechas llegó a cobrar hasta $10 millones a uno de los comerciantes con el fin de permitirle abrir sus negocios.

Cobraba $500.000 por semana, es decir dos millones al mes. Pero si uno tiene dos o tres negocios, pues imagínese la extorsión.

Por estas acusaciones, Flechas tendrá que responder a la justicia, mientras los comerciantes piden medidas de protección, pues temen por las represalias que puedan tomar las bandas criminales tras la captura de varios de sus integrantes y del mismo teniente.