Video: por no recibir unas papas, señora agredió a personal de reconocido restaurante en Bogotá

Comportarse bien en público es algo que toda persona debe hacer, particularmente hoy en día donde cualquier reacción furiosa o salida de tono puede ser grabada por alguna persona y volverse viral en redes sociales.

Este fue el caso de una señora que reclamó fuertemente a los meseros del reconocido restaurante Andrés Carne de Res, ubicado a las afueras de Bogotá, en el municipio de Chía.

La escena ocurrió en el recinto principal de este popular restaurante, el cual es uno de los más visitados por los bogotanos durante los fines de semana. Según muestra el video, una mujer le reclama a los meseros por no entregarle su orden completa.

El video fue publicado en TikTok por la cuenta @cristiangomez929, y en este se puede ver a una mujer, quien era comensal del restaurante, gritándole a los trabajadores del recinto.

Mujer reclamó por recibir una orden incompleta

En el video se puede ver a esta mujer con una furia palpable, reclamándole a los meseros del restaurante por una orden de papas que no le entregaron. Según ella, los trabajadores le dijeron que ella no había pagado por estas, cuando la señora reclama que sí lo había hecho.

El incidente se fue tornando en una situación complicada, pues la mujer casi se mete a la cocina del restaurante en medio de su estado de furia. El video registró como esta cliente empezó a lanzar algunos objetos hacia los meseros, y quedó evidenciado como los hombres de seguridad de Andrés Carne de Res tuvieron que intervenir para que la situación se disipara.

Los gritos de la mujer que quedaron registrados muestran que decía lo siguiente: “Me da mis papas. Yo no me estoy robando nada. Me está diciendo que yo no pedí unas papas. Me las da, me las da".

Vea el video: