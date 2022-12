"Tenía un golpe tapado con pintura": mujer denuncia que compró nevera en Éxito y llegó dañada

Inconcebible fue lo que le ocurrió a Adriana Silva, una mujer que reside en la capital colombiana y que con su trabajo compró una nevera para mudarse con sus dos hijos, tras la separación de su pareja. Para sorpresa, esta comunicadora social asegura haber recibido una nevera dañada, con golpes camuflados y su historia se hizo viral.

NoticiasRCN.com habló con esta mujer, víctima de la inoperancia de almacenes Éxito, donde compró su electrodoméstico y quienes lejos de solucionar su inconformismo con el producto de manera inmediata, esperaron a que la historia tomara fuerza en redes para tomar de manera directa el proceso y brindar respuesta.

“Yo compré la nevera en noviembre, como las primeras semanas del y el 26 ya era la entrega. Hasta ahí todo perfecto”, inició en su relato Adriana. La mujer intentó hacer el momento lo más ameno posible para sus dos pequeños, quienes veían como su hogar se desintegraba.

Entrega de la nevera

“Los señores llegaron con esa nevera, le quitaron ellos mismos los plásticos y el cartón tal cual las fotos y me dijeron que los guardara por si acaso. Me dijeron que no la conectara todavía. Cuando la voy a abrir (la nevera) estaba como bloqueada y solo abría el congelador, ahí es cuando veo un golpe que taparon con pintura. Como si uno fuera bruto”, dijo Adriana.

Seguido, esta mujer dijo haber entrado en pánico y decidió llamar inmediatamente al Éxito para contarles lo que había sido su lamentable entrega a lo que recibió como respuesta que se dirigiera a una tienda para ver si la podían ayudar porque vía telefónica no era posible.

“Yo le recomiendo ir al almacén. Entonces hasta que conseguí alguien que me cuidara los niños me fui hasta el almacén creyendo que allá me iban a ayudar y la señorita del almacén me dijo súper angustiada como ‘se nota que a ellos les pasa esto mucho’. Me dijo no, si usted la hubiera comprado acá, yo le hubiera podido ayudar, pero es que yo no tengo nada que ver con el Éxito.com”, agregó.

Sin respuesta del Éxito

“Ahí es que empiezo yo a padecer las llamadas al Éxito, pues yo más con dos niños pequeños tengo una cantidad de permisos que tengo que pedir todo el tiempo. Yo estoy sola. Me tocó pedir permiso para esperarlos (trabajadores del Éxito) un día que dijeron que iban a ir y no llegaron, después otro día me hicieron la misma”, dijo la mujer, quien aseguró que días después asistió un trabajador de Coordinadora de envíos, pero quien no tenía idea qué objeto iba a recoger por lo que le dijo que la nevera no estaba bien empacada y decidió no llevársela.

Así continuó la inconformidad de Adriana, quien decidió no comunicarse más con el Éxito y dirigirse a entidades del Estado para poner la denuncia, algo que también llevaría mucho tiempo y ella no podía esperar más debido a que sus alimentos no estaban refrigerados así que intentó viralizar su historia en Twitter y lo consiguió.

Esta mujer relató cómo ocurrieron los hechos y le dijo a NoticiasRCN.com que almacenes Éxito solo se comunicó con ella después que su historia se había hecho conocida por miles de bogotanos que compartían su situación.

Respuesta del Éxito

“Me contactaron y me dijeron que están muy apenados. Me hicieron ir a Cafam Floresta para entregarme un bono del Éxito y les dije que no, no quiero comprarle el Éxito, quiero mi plata”, indicó Adriana.

Después de casi un mes de no poder disfrutar del producto que había comprado, este martes el Éxito volvió a comunicarse con la mujer y le dijeron que fuera por el dinero en efectivo.

“Fui a comprar mi nevera en otra parte y ya, mi nevera llega el jueves”, manifestó. “La única razón por la que respondieron fue porque se armó un escándalo, es decir, ellos no están tratando así a todos los clientes que están en la misma situación que yo. La gente me comenta que se demoran dos meses hasta que los ponen a negociar con un almacén del Éxito. Esto que me está pasando a mí solamente me está pasando porque pude hacerlo viral en Twitter”, finalizó Adriana.