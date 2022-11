“Obviamente la voy a indemnizar”: reaparece DJ que agredió a auxiliar de vuelo

Hace algunos días se conoció el bochornoso escándalo que protagonizó una joven en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Se trata de una joven identificada como Camila Gutiérrez oriunda de Cali.

Según información, Gutiérrez, quien se desempeña como DJ, terminó propinándole un tremendo cabezazo a una auxiliar de vuelo de Avianca. Los hechos se presentaron luego que de Camila intentara abordar un vuelo de la aerolínea.

Al parecer, la DJ debía viajar con Latam, pero debido a su presunto estado de embriaguez, confundió su itinerario y terminó en un counter de Avianca.

Tras conocerse el caso, la aerolínea compartió un comunicado explicando que “en la noche del 16 de noviembre, una pasajera, en aparente estado de alicoramiento que viajaba con otra aerolínea, agredió físicamente a una de nuestras colaboradoras. Luego de indicarle el counter correcto al que debía dirigirse para ser atendida (...) La pasajera fue puesta a disposición de las autoridades locales para su judicialización. Nuestra colaboradora se encuentra en recuperación después de la fuerte agresión que recibió”.

Reapareció la DJ que agredió a una funcionaria de Avianca

Entretanto, en las recientes horas reapareció la joven, para disculparse por su mal comportamiento.

La joven señaló que “bueno, ya todos saben lo que pasó, las noticias vuelan. Yo sé que lo que hice no tiene una justificación válida, pero quiero que sepan que, con el corazón en la mano, me arrepiento y me arrepentiré siempre (…) Obviamente cometí un error muy grande. Me lo merezco. Fue un error completamente mío y ya le expresé mis disculpas a la señorita de Avianca”.

Adicionalmente, confirmó que está en contacto con la funcionaria para indemnizarla. “Obviamente, la voy a indemnizar, estoy en conciliación con ella (…) cometí un error muy grande”, agregó.

