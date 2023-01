No hubo acuerdo y taxistas saldrían a protestar el 22 de febrero

A pesar de que para este lunes 23 de enero el gremio de taxistas había anunciado protestas en Bogotá, la alcaldesa Claudia López anunció horas antes que habían llegado a un acuerdo, por lo que se suspendieron dichas manifestaciones.

“Quiero darles un parte de tranquilidad de que nos han dejado saber los líderes del sector de taxi que no tienen planeado hacer un paro mañana, que aceptan la mesa de diálogo que ha mantenido la Secretaría de Movilidad y que ahora va a estar acompañada por el Ministerio de Transporte”, manifestó López.

Así las cosas, se iniciaron las mesas de diálogo entre el Ministerio de Transporte, el Distrito y voceros del gremio de taxistas.

En entrevista con RCN Radio, el presidente del sindicato Taxistas Bogotá, Manuel Gil, manifestó que uno de los temas más importantes a tratar son los presuntos abusos por parte de los agentes de tránsito.

“Vamos a expresar el inconformismo que tenemos con nuestros guardas de tránsito azules, los abusos que hay por parte de estos guardas azules contra este sector, especialmente en las últimas semanas”, destacó.

Por lo anterior, manifestó que de no llegarse a acuerdos tras los encuentros con el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá, el gremio llevaría a cabo una gran jornada de protestas el próximo 22 de febrero.

“No estamos proponiendo ninguna movilización hasta el día 22 de febrero, no va a haber 'primera línea', no va a haber vandalismo y no vamos a actuar en mala forma con nuestras autoridades. Vamos a mostrar nuestro inconformismo” dijo en conversación con RCN Radio.

No obstante, según Gil, estas protestas no se desarrollarían solo en Bogotá, sino que se extendería a otras ciudades del país donde el gremio también rechaza varias medidas de movilidad.

Otro de los temas que se tocarán en las mesas de negociación son las plataformas de transporte. Manuel Gil aseguró que si bien no tienen ninguna discusión contra las aplicaciones, sí las tienen con los conductores.

“El servicio está siendo prestado por carros y motos particulares que nos traen accidentabilidad, contaminación y congestión en las vías”, aseveró.

Taxistas y autoridades no llegaron a un acuerdo

Sobre el mediodía, una vez culminó la reunión, Gil confirmó que no se llegó a ningún acuerdo frente a las solicitudes del gremio. Debido a esto, señaló que efectivamente sí se llevaría a cabo el paro nacional de taxistas este 22 de febrero.

“A pesar de que estuvo el Ministerio de Transporte, no se llegó a ningún acuerdo y sigue en pie el paro del 22 de febrero” puntualizó.

También dijo que esta decisión se tomó argumentando que no cuentan con las garantías requeridas por parte del Distrito, con respecto a sus inconformidades.