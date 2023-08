¿Planea viajar este fin de semana? Así son los trancones en la vía al Llano

El Servicio Geológico Colombiano reportó el pasado jueves 17 de agosto un fuerte sismo de 6.1 de magnitud en la escala de Richter, seguido de una réplica de 5.9 y otro temblor en horas de la noche de 5.1.

Por fortuna, no se registraron daños materiales graves ni caídas de estructuras en las ciudades ni municipios. No obstante, el movimiento de la tierra ocasionó un fuerte deslizamiento en vía que conduce de Bogotá a Villavicencio, por lo que se tuvo que hacer el cierre del corredor.

Debido a la crisis invernal y a la ubicación de la carretera, los cierres son constantes en esta zona. Decenas de usuarios que deseaban viajar para este puente festivo han quedado atrapados en los trancones y han tenido que cancelar sus planes.

Los trancones en Bogotá

Usuarios en redes sociales han reportado graves congestiones en la salida de Bogotá, en la localidad de Usme. Allí hay decenas de carros represados esperando a que las autoridades de tránsito den aviso de la reapertura de la vía al Llano.

Las clausuras fueron anunciadas desde la noche anterior y aún, en horas de la mañana, los trancones son interminables, situación que empeoró con la salida de personas hacia sus lugares de trabajo.

De acuerdo con la plataforma Waze, la mayoría de embotellamientos se encuentran en la avenida Caracas y la avenida Boyacá hacia el sur y la avenida Las Américas en sentido occidente- oriente.

¿Abrirán la vía al llano?

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dio una mala noticia para los viajeros que deseaban salir este fin de semana a disfrutar del clima cálido de los municipios aledaños a la capital: la carretera permanecerá cerrada hasta nuevo aviso y aún no se sabe con certeza cuándo se dará la reapertura.

Esta información fue confirmada por Coviandina, concesión encargada de varias de las carreteras del departamento de Cundinamarca: "No se tiene hora y fecha de apertura al tráfico vehicular por la magnitud del derrumbe, especialmente en Guayabetal. Si usted no ha iniciado su viaje, le recomendamos abstenerse de salir para que no quede en los trancones por los puntos de control. ¡Esté atento!".