Valentina Trespalacios: un investigador privado contratado por su exnovio sería clave para el caso

El caso de la Dj Valentina Trespalacios ha estremecido a sus familiares, amigos y conocidos. En palabras de su madre "era una niña juiciosa" y "todo lo hacía en búsqueda del bienestar de sus seres queridos". Sin embargo, el sábado 21 de enero de 2023 fue la última vez que se le vio con vida.

Hasta el momento las autoridades no han podido esclarecer con exactitud qué fue lo que sucedió. Algunas versiones preliminares apuntan a que el asesinato de Trespalacios habría sido premeditado, porque hay diferentes pruebas que así lo muestran.

Su expareja sentimental, John Poulos, es señalado como el principal sospechoso, después de que saliera del país rumbo a Panamá. Además, Laura Hidalgo, la madre de la joven Dj, comenta con gran tristeza en su voz que ellas habían conversado sobre la personalidad "celosa" y "obsesiva" del ciudadano de origen norteamericano.

Hidalgo afirmó que en diciembre de 2022, Poulos “tuvo un ataque de celos” porque Trespalacios tuvo unos premios a los que asistió, pero al parecer esto generó que su novio reaccionara de forma celosa y, posteriormente, "le contrató a un investigador privado", contó su madre en una entrevista con el medio radial La FM.

Sin embargo, la mujer afirmó que el sujeto le dijo a su hija que "iba a cambiar, que él la amaba mucho y él se presentó en ese momento como un hombre obsesivo". Pero a pesar de estos episodios de discusión, Trespalacios decidió perdonarlo y continuar a su lado.

"Yo le dije a mi hija: ‘Mira si ese hombre hizo eso es capaz de hacer lo que sea”, agregó Hidalgo.

Después de que sucediera todo esto, ambos continuaron con su relación e incluso acordaron irse a vivir juntos. Hidalgo afirma que el viernes 20 de enero, en horas de la tarde, su hija tomó algunas de sus pertenencias pues se iría a vivir con Poulos a un apartamento en el norte de Bogotá. "Ella estaba feliz, se le veía tranquila".

Pero desde la noche del 21 de enero no volvieron a saber nada más de ella. El día siguiente la mujer y el hermano de Trespalacios conocieron sobre la lamentable noticia de la muerte; ella fue encontrada dentro de una maleta en un contenedor en la localidad de Fotibón. "No sé en qué momento pasó esto”, señaló Hidalgo con la voz cortada.

Las sospechas de la madre están dirigidas a Poulus, con quien su hija compartía desde hacía 8 meses. Ella comenta que el ciudadano estadounidense había mostrado que "tenía muy buenas intenciones con ella (Valentina Trespalacios)", pero que el comportamiento que tuvo la lleva a pensar que pudo estar involucrado en la muerte de su hija.

“Cuando me entrevistó el CTI yo no me acordé de ese momento, porque como todo pasó tan rápido y ella estaba feliz con él. Yo no me acordé de ese momento de celos de él, que ella me contaba que le puso un investigador", señaló Hidalgo en la entrevista con La FM.

En esa medida, la mujer detalla que encontrar al investigador privado que había sido contratado por Poulus podría arrojar detalles importantes para conocer sobre sus intenciones con Trespalacios y los motivos que lo habrían llevado a seguirla e investigarla.

"Él sí sería una pieza clave para llegar a la última instancia de cómo lo contrató, por qué, qué le dijo este hombre", concluye.

Hasta el momento, se sabe que la Policía de Panamá detuvo a John Poulos, extranjero señalado de asesinar a Valentina Trespalacios en Bogotá.