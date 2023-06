¿Colombianos cada vez menos interesados en ser papás? 2022 fue el año en el que menos niños nacieron

Hoy las mujeres lo piensan dos veces cuando se trata de tener hijos, y es que la estabilidad económica es la condición que más se evalúa al momento de tomar esa decisión.

¿Colombianos cada vez menos interesados en ser papás?

“Si me gustaría, pero no por ahora, considero que es primordial tener una estabilidad mental, económica y social en todo sentido, poder brindarle una buena educación y un buen ambiente a un niño”, responde una ciudadana sobre el tema. “Sí, pero hasta que yo no tenga una estabilidad económica, obviamente no quisiera quedar embarazada, para poder brindarle una oportunidad y una buena calidad de vida a ese niño”, dijo otra mujer.

Este tipo de decisiones se notan en las cifras de nacimientos en el país, que según el Dane, en 2022 tuvieron una reducción en Colombia. Incluso se presentó el dato más bajo de los últimos 10 años: cuando en Colombia nacían 658.835 niños y el año pasado 570.355. Entre 2021 y 2022 nacieron 46.000 menos.

Este componente, que es cómo se suman nuevas personas a las poblaciones, va a generar una desaceleración de los nacidos y por ende un envejecimiento de la población mucho más rápido.

Las ciudades en donde menos niños nacen

Se sabe también que el coronavirus trajo varios efectos secundarios con otras variables demográficas, uno de ellos es la profundización de esa cadena de nacimiento. Ahora, según el Dane están naciendo 11 niños por cada mil habitantes.

Bogotá y San Andrés es donde menos nacen niños, mientras que la Guajira es el departamento con más nacimientos.