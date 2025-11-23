CANAL RCN
Colombia

Hombre asesinó e incineró a su propia abuela en el horno de su vivienda

El sujeto llevaba apenas tres meses viviendo con su abuela. Tras asesinarla e incinerar su cuerpo en el horno de la residencia, escondió sus restos en varias materas.

Foto: Fiscalía General de la Nación

noviembre 23 de 2025
07:37 a. m.
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un sujeto de 27 años identificado como Yeison Alberto Melo, señalado por la Fiscalía como el presunto responsable del homicidio de su abuela, una modista de 68 años.

Hombre de 27 años asesinó e incineró a su propia abuela en Cali

De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían desarrollado entre el 9 y el 13 de octubre de 2023 en una vivienda del barrio Alfonso López.

Allí, según los hallazgos de la Fiscalía y del personal de la Sijín de la Policía Nacional, la mujer habría sido asesinada y posteriormente su cuerpo incinerado en el horno de la misma residencia.

Un detalle relevante del caso es que parte de los restos de la adulta mayo fueron encontrados enterrados en materas del lugar.

La Fiscalía estableció que Melo convivía con la víctima desde hacía tres meses, luego de haber obtenido libertad condicional por una condena anterior.

Sin embargo, tras conocerse el crimen, los investigadores lograron recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física que lo señalan como el principal implicado.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Cali imputó a Melo los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Aunque no aceptó los cargos, el juez determinó que deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Como parte del proceso investigativo, los restos recuperados y otros elementos hallados en la vivienda fueron sometidos a análisis de ADN, confirmando la identidad de la víctima y reforzando la hipótesis de responsabilidad del nieto.

Capturan a sujeto que incineró a su abuela en el horno de su propia vivienda

La orden de captura contra el implicado fue ejecutada el pasado 19 de noviembre en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Las autoridades continúan adelantando las diligencias necesarias para esclarecer los móviles de este crimen que ha generado profunda indignación en la comunidad.

