"No tengo ningún vínculo con el detenido": Agmeth Escaf por escándalo de droga en vehículos de la UNP

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf, se vio envuelto en una polémica luego de que un hombre identificado como Manuel Antonio Castañeda, fuera capturado mientras conducía un vehículo en Caloto, Cauca, con 168 kilos de cocaína.

Según las autoridades, la camioneta corresponde a un esquema de protección de Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, en esta historia también se conoció el nombre de Carlos Calero, reconocido presentador colombiano, pero ¿por qué el representante Agmeth Escaf y Calero terminaron siendo mencionados en este caso?

En NoticiasRCN.com nos comunicamos con el representante por el Pacto Histórico, quien contó que todo inició a finales de octubre, cuando Calero se comunicó con él para pedirle el número telefónico de Augusto Rodríguez, actual director de la UNP.

“Un día, que fue el 24 de octubre – porque así está en el chat – Carlos Calero me escribió pidiéndome el favor del teléfono del director de la UNP, Augusto Rodríguez, yo no se lo di porque no estoy autorizado”, dijo.

Comentó que requería el contacto del funcionario debido a que tenía un pariente que necesitaba ayuda de la UNP. Escaf publicó en su cuenta de Twitter el chat con Calero, donde se lee lo siguiente: “Tengo un pariente que metió papeles hace rato y ya lo calificaron en 52, y necesita quedar en 56 para que lo ayuden”.

Posteriormente, reveló Escaf que efectivamente le suministró el número de un funcionario de la entidad, pero no precisamente el del director, sino de Luis Saavedra, quien sería asesor de Augusto Rodríguez.

“Yo le pasé el teléfono del asesor del doctor Augusto, de Luis Saavedra, ahí está en el chat. Luego yo me comunico a la UNP para hablar unos temas míos y le comenté al asesor: Carlos Calero me pidió el favor, será que le puedo dar tu número y se comunican para ver qué necesita. Él me dijo: sí representante, no hay ningún problema. Hasta ahí quedamos”.

Detalló que tras enviarle el número de Saavedra conversaron de nuevo. Calero le habría manifestado haber hablado con el funcionario y la charla concluyó.

“Ahora mira lo que está ocurriendo. Resulta que esa persona termina involucrada en un tema de narcotráfico con vehículos de la UNP, vinculado a un tema de una mafia que está dentro de la UNP porque el señor tiene no sé cuántas entradas y lleva no sé cuánto tiempo dentro de la UNP y eso es lo que hasta ahora nos enteramos”.

Así las cosas, su nombre resultó ser visible en el caso, no obstante, Escaf asegura que no tiene “ningún vínculo” con el detenido, y que se enteró de la captura una vez fue dada a conocer en medios de comunicación.

También aclaró que, por el momento, no ha sido vinculado con la captura de Manuel Antonio Castañeda. “A mí nadie me está vinculando con los temas de la captura del tipo ni nada de esas cosas (…) En ningún momento he ido a gestionar nada para nadie”, aseveró el representante.

Preguntado por si alguna autoridad se había comunicado con él en el marco de la investigación del caso, respondió que no.

“Nada por el estilo, absolutamente nada. Solamente lo mediático, no me han requerido para nada. Y si fuera requerido, pues obviamente que estamos dispuestos a llevar las versiones tal cual como están ahora descritas ante las autoridades”.

Reveló, además, que la relación con Carlos Calero continúa igual: “Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de discusión porque él también dio sus explicaciones. Yo conozco a Carlos hace muchos años como una persona decente, conozco a su esposa, hijos; de hecho, trabaja y ahí está por su decencia”.

En dicha conversación Calero me contó que tenía a un pariente amenazado en aprietos (a quien ya la UNP lo tenía con medidas de protección). No le di el teléfono del director de la UNP para que le escribiera, sino el de uno de sus asesores, el del señor Luis Saavedra. pic.twitter.com/mDSSn3gseA — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) December 17, 2022

¿Tráfico de influencias?

Agmeth Escaf manifestó que algunos señalamientos que le han hecho sobre supuesto tráfico de influencias tendrían que ser determinados por la justicia en caso de que lo lleguen a requerir.

“Pero en ningún momento ha sido tráfico de influencias. Él solamente me pidió un número de teléfono y yo se lo di. Para nada en absoluto es eso”, puntualizó.

¿Qué pasó con el detenido por transportar droga en camioneta de la UNP?

En su momento, el director de la UNP solicitó a la Fiscalía intervenir inmediatamente “para extirpar los hechos de corrupción que afectan a la Unidad”. Sobre Castañeda, la entidad señaló que “podría estar inmerso en otros hechos graves de corrupción” – que ya están siendo investigados –.

Otras denuncias contra Manuel Antonio Castañeda

El presidente del sindicato de la UNP, Wilson Devia, dijo a Noticias RCN que Manuel Antonio Castañeda ya había sido denunciado por haber estado presuntamente involucrado en el transporte de 400 kilos de marihuana en camionetas de la entidad.

"Es la segunda oportunidad en la que él está haciendo un desplazamiento con droga, con heroína, desde el sur del país hacia el centro”, indicó. Y reveló que contra esta persona pesan otras denuncias, como el hurto de camionetas a empresas que alquilan vehículos.

Además, Castañeda habría ofrecido 300 millones de pesos a los policías que lo detuvieron para que no reportaran el hallazgo y le permitieran continuar con su camino.

Cárcel para hombre que transportaba droga en camioneta de la UNP

La Fiscalía General de la Nación informó el 13 de diciembre que logró la judicialización de Manuel Antonio Castañeda Bernal.

“Por estos hechos, fue capturado en situación de flagrancia. La Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías de Páez (Cauca) y le imputó los delitos de: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y cohecho por dar u ofrecer. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario que disponga la autoridad competente”.