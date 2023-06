Registrador nacional sobre elecciones: “No vamos a trasladar ningún puesto de votación”

Faltan un poco menos de cinco meses para que se abran las urnas y los colombianos puedan escoger a sus alcaldes y gobernadores. Sin embargo, aún sigue latente el riesgo por las amenazas de los grupos terroristas para no permitir una jornada en paz el próximo 29 de octubre.

Noticias RCN conoció que, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, avanzan en todo el andamiaje para los comicios y el registrador, Alexander Vega, aseguró que por ahora no hay cambios ni traslados sobre los puestos de votación.

La posición de Alexander Vega sobre las elecciones

Según Vega, se está “buscando reducir el riesgo electoral mediante la inteligencia de las Fuerzas Militares y una planificación anticipada. Por eso, desde seis meses antes estamos llevando a cabo este trabajo para evitar tener que trasladar ningún puesto”. Esto argumentado a que mover algún puesto significaría “ceder ante estos grupos al margen de la ley y eso no es algo que estemos dispuestos a hacer”.

Adicional a esto, el registrador aseguró que ha puesto especial atención sobre las expresiones de violencia en los Llanos Orientales al referirse a las amenazas del cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc de alias Iván Mordisco.

“Lo que vamos a evitar, con las Fuerzas Militares y de Policía, en trabajo coordinado con la Gobernación, es que no solo no se atente al certamen electoral, sino que no se constriñe al elector para evitar votar por alguien o que vote a favor de un candidato”, agregó Vega.

El mensaje de Gustavo Petro sobre los comicios en octubre

Frente a este tema, se sabe que el presidente Gustavo Petro ya impartió instrucciones a la Fuerza Pública para garantizar los comicios y evitar las extorsiones.

“Nosotros desde aquí vamos a garantizar que las elecciones se hacen en todos los rincones de Colombia. Que van a extorsionar territorios enteros para financiarse en su violencia, pues desde aquí vamos a comprometernos a que estaremos en todos los territorios”, indicó Petro.

Cabe mencionar que tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación, han expresado preocupación por el aumento de los hechos de orden público que afectan el libre ejercicio del voto en varias regiones del país.