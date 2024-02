Audios de disidencias de las Farc en los que incitan a población de Cauca a participar en asonadas contra Fuerza Pública

Noticias RCN conoció en exclusiva audios sobre la instrumentalización que estarían realizando las disidencias de las Farc en el Cauca para asonar a la Fuerza Pública.

En 72 horas se han presentado dos asonadas contra la Fuerza Pública. El primero de ellos ocurrió el sábado 24 de febrero en Cajibío. La información de las autoridades indicó que hombres armados llegaron hasta una escuela en la que se encontraban 250 menores de edad.

Disidencias de las Farc estarían intimidando a la población para que participen en las asonadas

El otro hecho se presentó a la madrugada del día siguiente en Caloto. En total, hubo un saldo de 12 militares afectados, entre los cuales un uniformado resultó herido a causa de un machetazo en la parte posterior de su cabeza.

"Que la junta de verdad me saque la gente, el que no quiera colaborar ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer con esa gente que no quiere colaborar. Si tiene finca, le quita la finquita y me le recoge todo, todo me le recoge, no me le deja sacar nada de adentro de la finca", dice uno de los audios conocidos por Noticias RCN, en los que disidentes de las Farc amenazas a la población para que participen en sus acciones.

En otro audio, un miembro de las disidencias le cuenta a otra persona vía telefónica que, si un ciudadano se pone "alzado", hay que atacarlo: "El que no quiera pues ya usted sabe qué tiene que hacer. La persona que se pone alzadito, eso se manda pa' allá que ya usted sabe cómo se manda para allá".

Alarmante situación en Cauca por las asonadas contra las Fuerzas Militares. Van dos en 72 horas

La violencia no da tregua en el municipio. En el último fin de semana se presentaron dos graves hechos en los que miembros de la Fuerza Pública fueron asonados.

El primer hecho ocurrió en Cajibío el pasado sábado 24 de febrero. Con base a la información de las autoridades, el Ejército se iba a disponer a atender una situación en una institución educativa, pero fueron abordados por encapuchados que los atacaron.

Fuentes de las Fuerzas Militares le dijeron a Noticias RCN que un grupo de hombres armados llegaron a una escuela en donde se encontraban al menos 250 menores de edad en clase. Al momento de intervenir, fueron abordados por personas que los agredieron física y verbalmente.

Federico Mejía, comandante del Comando específico del Cauca, contó en Noticias RCN que ya se dio la orden el despliegue de tropas en el departamento para hacerle frente a las amenazas y devolver la tranquilidad a lo largo de las veredas.

Por otro lado, durante la madrugada del domingo 25 de febrero, otro grupo de uniformados se vieron asonados de un modo similar. En esta ocasión, los hechos ocurrieron en la vereda Alto El Palo en Caloto.

Según lo revelado por las autoridades, mientras los uniformados llevaban a cabo labores contra las actividades ilícitas, fueron rodeados por un grupo de personas, quienes empezaron a insultarlos y empujarlos.

En consecuencia, tres suboficiales y 12 soldados resultaron heridos por los golpes efectuados por la gente. Cabe mencionar que algunos de estos ataques fueron hechos bajo el uso de armas cortopunzantes.

A través de redes sociales, se dieron a conocer detalles sobre el ataque. Entre los afectados, un uniformado resultó herido por un ataque con machete en la parte trasera de su cabeza.