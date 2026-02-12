CANAL RCN
Colombia

Misión Córdoba: La carrera de CADENA por llegar a zonas olvidadas

La emergencia en Córdoba ha movilizado un despliegue humanitario sin precedentes.

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
07:54 p. m.
CADENA Colombia ha logrado impactar positivamente a más de 8.500 personas en el departamento, especialmente en el municipio de Tierralta, tras la activación de sus protocolos de respuesta inmediata.

Con un equipo de más de 100 voluntarios, la organización no solo entrega suministros básicos, sino que se adentra en territorios donde la asistencia institucional aún no ha llegado.

Este esfuerzo conjunto busca mitigar el impacto de la crisis, garantizando derechos fundamentales como el acceso a agua segura y refugio, mientras se prepara una expansión que beneficiará a 7.000 personas adicionales en los próximos días.

Misión en Córdoba: Más de 8.500 beneficiados por CADENA Colombia

La situación humanitaria en el departamento de Córdoba sigue siendo una prioridad para las organizaciones de socorro. En un esfuerzo por responder a las necesidades urgentes de la población, CADENA Colombia ha consolidado una operación que ya alcanza a miles de familias. La intervención se ha concentrado inicialmente en Tierralta, una de las zonas más golpeadas por las recientes emergencias, donde la pérdida de enseres y medios de vida ha dejado a la comunidad en un estado de alta vulnerabilidad.

Gracias a la coordinación con autoridades locales y líderes comunitarios, la ayuda ha fluido de manera estratégica. El enfoque no es solo la entrega de suministros, sino la recuperación de la dignidad de las familias afectadas a través de un despliegue logístico que incluye a más de un centenar de voluntarios comprometidos con la causa.

Agua potable y alimentación: Las prioridades de la intervención

Uno de los pilares fundamentales de esta operación ha sido el acceso a agua segura. En contextos de emergencia, la falta de agua potable es el principal detonante de enfermedades, por lo que CADENA ha priorizado que las 8.500 personas atendidas cuenten con este recurso vital.

El balance de la ayuda entregada hasta el momento es contundente:

  • Seguridad Alimentaria: Más de 4.000 personas han recibido apoyo directo en nutrición.
  • Refugio y Dignidad: 3.000 ciudadanos cuentan ahora con elementos de refugio y kits de higiene personal.
  • Atención a la Infancia: Se han entregado kits escolares y juguetes a más de 200 niños, buscando proteger su bienestar emocional en medio de la crisis.

Expansión de la ayuda hacia zonas sin presencia institucional

El mayor desafío de CADENA Colombia comienza ahora. La organización ha identificado áreas críticas que, debido a su ubicación geográfica o complejidad social, no han recibido ningún tipo de asistencia previa. El objetivo es claro: llegar a donde nadie más ha llegado.

En los próximos días, se proyecta alcanzar a 7.000 personas adicionales. Esta expansión es vital para comunidades que se sienten olvidadas y que requieren una mano amiga para iniciar su proceso de reconstrucción. La prioridad se centrará en aquellas zonas devastadas que aún no figuran en los mapas tradicionales de atención estatal, garantizando que la ayuda humanitaria sea equitativa y oportuna.

Recuperación temprana: El camino hacia la estabilización de Córdoba

Más allá de la entrega inmediata de kits, la labor de CADENA Colombia contempla una fase de recuperación temprana. No se trata solo de atender la crisis, sino de fortalecer el tejido social para que las comunidades sean más resilientes ante futuros desastres.

Como parte de la red de CADENA Internacional, que cuenta con presencia en más de 35 países y dos décadas de experiencia, la seccional Colombia aplica estándares globales en la reducción del riesgo de desastres. La meta final en Córdoba es la estabilización total de las comunidades, promoviendo proyectos que aseguren que, una vez los voluntarios se retiren, la población tenga las herramientas necesarias para sostenerse y prosperar.

