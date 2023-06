Campaña viral en redes tendría en jaque a reconocidos supermercados del país

Un grupo de organizaciones ambientalistas, sociales e indígenas que hacen parte de la iniciativa #CarneSinDeforestación, la cual se ha hecho viral en redes sociales y que compromete directamente al Grupo Éxito, que cuenta a nivel nacional con 515 almacenes ubicados en 23 departamentos, señalan a este conglomerado empresarial de desconocer actualmente si la procedencia de la carne de res que vende en sus supermercados está o no relacionada con prácticas de deforestación.

Al averiguar en el ICA por la normativa que rige procesos de trazabilidad sanitaria, se esclareció que este Instituto no puede garantizar si en esos terrenos se cometió desforestación para poder albergar a este ganado, dado que hace solo controles sanitarios. En otras palabras, este vacío en el proceso de trazabilidad hoy no les está garantizando totalmente a los consumidores la procedencia de la carne de res que están comprando. ¿Preocupante?

¿De qué acusan al supermercado de cadena?

De acuerdo con la ONG Envol Vert, miembro de la Iniciativa #CarneSin Deforestación, el Grupo Éxito, si bien está haciendo controles y monitoreos al proveedor final de la cadena, es decir al proveedor directo; por otro lado, está ignorando a los otros intermediarios del proceso, como son las fincas en las que crece y se alimenta al ganado.

“Esta organización, quien goza en sus comunicaciones de tener carne sostenible que protege los ecosistemas, hoy no informa si su producto a lo largo de la cadena de crianza paso o no por algún proceso de deforestación; asimismo, no ha desarrollado sistemas propios para saberlo; y finalmente, no respeta el derecho del consumidor a estar informado”, cuestionó Daisy Tarrier, directora de Envol Vert.

Con el fin de responder a este interrogante, el Grupo Éxito indicó en un reciente derecho de petición, que “no es posible para un privado escalar 100% de la cadena”.

Adicionalmente, señaló que el control y la trazabilidad desde la cría se hace a través de las guías de movilización expedidas por el ICA, pero en la consulta previa que se hizo a esta entidad, ésta reconoció que no verifica si hubo o no deforestación. De hecho, vale mencionar que en el momento ninguna entidad pública ejerce esta función, por lo que a la fecha se tramita un proyecto de ley de trazabilidad en el Congreso para regular esta problemática y resolver este vacío normativo que hoy compromete a una de las principales superficies del país, pero que también podría vincular a otras grandes cadenas.

La polémica ya se discute en los tribunales

La misma coalición internacional de ONG’s que están detrás del tema, demandó en 2019 ante los tribunales franceses al Grupo Casino (dueño del Grupo Éxito) por su responsabilidad con la deforestación amazónica. La demanda, que está amparada de la Ley francesa de Debida Diligencia, solicita que se implemente un sistema de trazabilidad propio para asegurar que la carne de res que comercializa en sus almacenes no esté vinculada con este delito ambiental. Aún el proceso sigue en curso.

A la par, el tema trascendió a las redes sociales donde se ha hecho viral por medio del hashtag #CarneSinDeforestación, una campaña que, a través de Change.org ha recogido más de 10.000 firmas digitales de ciudadanos de todo el país que le solicitan al Grupo Éxito que en pro de su responsabilidad ambiental asegure que la carne que comercializa en sus almacenes este 100 % libre de deforestación. Además, le exigen que respete el derecho del consumidor al acceso a la información para que la cadena de suministro de la carne de res sea transparente y así se asegure una compra informada.