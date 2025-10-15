Captura del papá de Greeicy Rendón: estos son los vejámenes a los que habrían sido sometidas las víctimas

Recientemente, fue capturado Luis Alberto Rendón Melo o ‘El Cachorro’, cantante que es papá de la también artista Greeicy Rendón.

Las autoridades lo capturaron por un hecho que presuntamente ocurrió el 8 de mayo de 2023 en su finca. Se cree que Rendón Melo le ordenó a personas de la seguridad privada investigar sobre un presunto robo.

¿Por qué capturaron al papá de Greeicy?

Sin embargo, lo que parecía ser una búsqueda en verdad habría sido un hecho de secuestro. Al parecer, los trabajadores fueron retenidos en la finca, siendo víctimas de tortura y otros vejámenes. El botín era más de mil millones de pesos y joyas costosas.

Impactante revelación de una de las víctimas

Noticias RCN conoció el expediente y la audiencia, en las que se revelaron las pruebas que ha recogido la Fiscalía. “Me amarró el cuerpo, los pies y las manos con esa cuerda. Yo, sin poderme mover. Me siguió golpeando con un martillo, me metió el cañón de la pistola en la boca. Me metieron una manguera y abrían la llave”, este fue el relato de uno de los trabajadores.

Entonces lo rodearon, lo hicieron tirar al piso doblegándolo y quedó boca arriba. Gelber, a quien describe la víctima como un hombre gordo y pesado, se subió encima arrodillado sobre el abdomen de Élder Jacob y la tomó por las manos.

Rendón Melo no aceptó los cargos de secuestro simple y tortura. El juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su sitio de residencia, mientras avanza el proceso.

El Código Penal plantea en el artículo 168 que el secuestro simple conlleva penas de 192 a 360 meses de prisión (16 a 30 años). Ahora, si el crimen se comete con fines extorsivos, la pena es de 320 a 504 meses (26 a 42 años).

Este último crimen puede llevar más años en la cárcel si se cumplen determinadas circunstancias, como lo son contra una víctima en condición de discapacidad, tortura física o moral, violencia sexual y si el secuestro duró más de 15 días.