CANAL RCN
Colombia

Esta mujer era la responsable de la compra y venta de explosivos para atentados del ELN en Cauca y Nariño

La acusada movía más de 100 cargas de pentolita desde Ecuador.

Mujer que abastecía de explosivos al ELN
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
04:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades capturaron a una mujer que, según las investigaciones, estaría al mando de una red de abastecimiento de explosivos para el ELN que operaba entre Ecuador y Colombia.

Exembajador de Nicaragua explicó cómo gestionó ingreso de Carlos Ramón González a ese país
RELACIONADO

Exembajador de Nicaragua explicó cómo gestionó ingreso de Carlos Ramón González a ese país

La detención se realizó en Nariño y permitió interrumpir el traslado de material bélico que, presuntamente, tenía como destino acciones armadas en áreas rurales de Cauca.

Capturan a mujer señalada de abastecer de explosivos al ELN

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Mariela Ceballos Cedeño, señalada como integrante del ELN y presunta responsable de manejar la compra, el transporte y la distribución de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones de un fiscal de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales, habría participado en la coordinación y ejecución del traslado de más de 100 unidades de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo y de origen chileno.

Los explosivos venían desde Ecuador para ser usados en Cauca

Según la información recolectada, este material habría sido ingresado al país por la frontera de Ipiales (Nariño), procedente de territorio ecuatoriano, y transportado posteriormente hacia varios sectores rurales de Cauca, donde sería entregado a estructuras del ELN para la preparación de atentados.

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe
RELACIONADO

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe

La acusada fue imputada por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos, ambos agravados.

Durante las audiencias concentradas, no aceptó los cargos formulados por el ente investigador, por lo que el juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de la Igualdad

Juliana Guerrero llega oficialmente como viceministra de Juventudes

Antioquia

Banda criminal de Venezuela intentó incursionar en Antioquia con tres miembros

Accidente aéreo

Avión ultraliviano se desplomó en medio de un parque de Medellín

Otras Noticias

Rigoberto Urán

Rigoberto Urán ya pasó por el quirófano: este es su estado de salud tras el accidente que sufrió

Rigoberto Urán tuvo un accidente en su casa y se fracturó la clavícula. Esto es lo que se sabe de su estado.

Reforma Laboral

Ponen freno a las empresas: este es el paso a paso que deben seguir para despedir a un trabajador

La reciente reforma laboral introduce cambios en Colombia.

Viral

VIDEO I Blessd se va en contra de guardia que bajó a un fan de la tarima durante su show

Argentina

Al menos 87 muertos se registran en Argentina por el uso de fentanilo contaminado en clínicas y hospitales

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol