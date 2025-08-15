Esta mujer era la responsable de la compra y venta de explosivos para atentados del ELN en Cauca y Nariño

Las autoridades capturaron a una mujer que, según las investigaciones, estaría al mando de una red de abastecimiento de explosivos para el ELN que operaba entre Ecuador y Colombia.

La detención se realizó en Nariño y permitió interrumpir el traslado de material bélico que, presuntamente, tenía como destino acciones armadas en áreas rurales de Cauca.

Capturan a mujer señalada de abastecer de explosivos al ELN

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Mariela Ceballos Cedeño, señalada como integrante del ELN y presunta responsable de manejar la compra, el transporte y la distribución de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones de un fiscal de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales, habría participado en la coordinación y ejecución del traslado de más de 100 unidades de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo y de origen chileno.

Los explosivos venían desde Ecuador para ser usados en Cauca

Según la información recolectada, este material habría sido ingresado al país por la frontera de Ipiales (Nariño), procedente de territorio ecuatoriano, y transportado posteriormente hacia varios sectores rurales de Cauca, donde sería entregado a estructuras del ELN para la preparación de atentados.

La acusada fue imputada por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos, ambos agravados.

Durante las audiencias concentradas, no aceptó los cargos formulados por el ente investigador, por lo que el juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.