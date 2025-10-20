CANAL RCN
Colombia

Capturan en Cartagena a ‘La Mona’, señalada distribuidora de drogas

Tras su captura, la señalada fue puesta a disposición de las autoridades competentes y presentada ante audiencias de control de garantías.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
12:02 p. m.
En un operativo adelantado por la Policía Nacional en Cartagena, fue capturada alias La Mona, una mujer de 42 años reconocida por su presunta participación en la venta y distribución de sustancias estupefacientes en los barrios San Pedro y Libertad, al norte de la ciudad.

Cayó en Cartagena alias La Mona

La detención se produjo en vía pública, luego de que uniformados del CAI Santa Rita ejecutaran una orden judicial emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena por el delito de tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, la mujer sería una de las principales expendedoras en esa zona, cercana al sector turístico y de playas, lo que la convertía en un objetivo prioritario dentro de las acciones contra el microtráfico.

Tras su captura, la señalada fue puesta a disposición de las autoridades competentes y presentada ante audiencias de control de garantías, donde se espera la legalización de su detención, la imputación de cargos y la definición de una posible medida de aseguramiento.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó que este resultado forma parte de la ofensiva contra las estructuras dedicadas al narcotráfico en la ciudad.

¿Quién es alias La Mona? Capturada por la Policía en Cartagena

“Estamos dando golpes contundentes contra organizaciones que se disputan el tráfico local de estupefacientes y que además son responsables de hechos violentos en varios sectores. Invitamos a la ciudadanía a seguir colaborando bajo absoluta reserva para identificar a estos delincuentes”, señaló el oficial.

Cabe mencionar que, en lo corrido del año, la Policía ha capturado 2.338 personas relacionadas con el tráfico de drogas e incautado más de 583 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

