"Hemos recuperado más de $300.000 millones": contralor Hernán Rodríguez

Este 15 de diciembre se cumplieron los primeros 100 días de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de la nación.

Noticias RCN conversó con el funcionario para conocer cómo ha sido su gestión y reveló que hay 2.000 bienes de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, sin dueño. Además, detalló lo que se viene en los 5 procesos abiertos contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

“Yo pienso que hemos adelantado varias circunstancias importantes. La Contraloría no solo debe ser vista por el recurso recuperado tangiblemente, pero ese fue un reclamo y un compromiso que asumimos, que tiene que ver con la recuperación tangible del recurso público. En estos primeros 100 días, puedo decirle al país que hemos logrado la recuperación efectiva de más de 300.000 millones de pesos”, señaló el contralor.

Noticias RCN: ¿Cómo va la investigación de los bienes de la SAE?

C.R: La verdad es que lo que pudimos evidenciar ahí es un gran desorden y cuando esto pasa, se presta para altos grados de ineficiencia e ineficacia. Eso es caldo de cultivo para que se pueda realizar actos de corrupción (…) estamos hablando de que hay 1.638 bienes que no estaban identificados y que son del Estado.

Noticias RCN: ¿Quién es el responsable de eso?

C.R: Personas que han estado al frente de la administración y que los vamos a entrar a determinar e individualizar desde el punto de vista patrimonial, ya la parte penal y disciplinaria, pues les corresponderá a los organismos.

El papel que juega la Diari para identificar casos de corrupción

Según el contralor general, este diminutivo responde a “la Dirección de Información de Análisis y de Reacción Inmediata. Ahí tenemos un sistema de información georeferencial que nos permite, en tiempo real, saber lo que está pasando”.

Adicionalmente, Rodríguez aseguró que la Diari es la herramienta principal de la Contraloría, que debe “convertirse no en un órgano que entre a administrar, no es un control previo, es un control preventivo. Pienso que hay que trabajar por recuperar la dignidad de los colombianos y trabajar la dignidad se logra actuando de manera honesta, de manera transparente. Se pueden cometer errores, pero no errores en los cuales se esté actuando de manera deliberada, porque eso es lo que va generando mayor grado de desconfianza”.