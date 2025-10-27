Cayó ‘El Costeño’, el asesino detrás del brutal ataque a un vigilante de 70 años en Antioquia

La Policía Nacional confirmó la captura en Cartagena a alias El Costeño, un hombre de 28 años, señalado como uno de los principales responsables del violento crimen de Gabriel Ángel Taborda, un vigilante de 70 años que fue golpeado salvajemente mientras trabajaba en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, el 8 de diciembre de 2024.

La detención se produjo durante un operativo de control en el Mercado de Bazurto, donde las patrullas de vigilancia realizaban verificaciones de antecedentes.

En ese operativo de control habitual, los uniformados identificaron al sospechoso, quien tenía una orden de captura vigente por homicidio agravado en la modalidad de tentativa en concurso con hurto calificado y agravado.

¿Quién es el presunto asesino de un vigilante de la tercera edad en Antioquia?

Según las investigaciones, ‘El Costeño’ integraba un grupo de siete personas que atacó al vigilante en el sector Los Guayacanes, presuntamente en retaliación por haber frustrado un robo días antes.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se evidencia cómo los agresores golpearon a Taborda hasta dejarlo inconsciente, para luego despojarlo de sus pertenencias.

La víctima fue trasladada en estado crítico al hospital de Ciudad Bolívar y, posteriormente, remitida a Medellín debido a la gravedad de las heridas. Después de una larga lucha por sobrevivir, Gabriel Ángel Taborda falleció el 12 de octubre de este año, casi diez meses después del ataque que conmovió a la comunidad.

Autoridades ofrecían una millonaria recompensa por el paradero del asesino

La muerte del adulto mayor cambió el curso judicial del caso, que pasó de ser una tentativa de homicidio a un homicidio agravado.

En su momento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permitiera dar con los responsables.

Con la captura de ‘El Costeño’, ya son seis los implicados detenidos por este crimen. Todos deberán responder ante las autoridades por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

La Policía confirmó que el capturado registra antecedentes judiciales por hurto y homicidio.