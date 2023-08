¿Podría volver a ganar la derecha en las regiones debido a la inseguridad y la violencia? Experto responde

Se acercan las elecciones regionales y el panorama en el país es cada vez más confuso. La inseguridad está cada vez más desbordada y los habitantes buscan a toda costa defenderse de los delincuentes.

En varios departamentos se han presentado fuertes ataques contra la fuerza pública. Decenas de policías y militares han sido asesinados por miembros de grupos criminales como disidencias de las Farc, el ELN u organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Algunos ciudadanos exigen "mano dura" contra los delincuentes, para lo cual piden que se aumente el pie de fuerza y alarguen las condenas para los criminales. Por el contrario, hay quienes apoyan la idea de combatir la inseguridad desde la educación, mejorando las oportunidades de empleo y debilitando la pobreza. Esto, sin duda alguna, va a repercutir en las próximas votaciones del 29 de octubre.

¿Podría haber nuevamente un gobierno de derecha?

Noticias RCN habló con Andrés Macías, analista político experto en seguridad, quien dio su balance sobre lo que podría ocurrir en las urnas y cómo influiría la violencia en el proceso de paz del Gobierno actual.

Principalmente, Macías explicó que cómo le vaya al actual presidente repercute en los gobiernos regionales, aunque ellos tienen su propia dinámica e intereses. Por esta razón, considera que aunque una gran parte de los departamentos, ciudades y municipios sí están condicionados a elegir mandatarios de derecha, no en todas las regiones será así, puesto que esto se ve condicionado a los procesos locales.

La seguridad se ha vuelto el tema principal de los gobiernos actuales y futuros. Muchos candidatos no tenían contemplada una lucha tan directa contra esta problemática hace unos meses, pero hoy en día es una necesidad que la ciudadanía pide a gritos, según el analista.

"Desde antes ya teníamos denuncias de alcaldes y concejales que no podían gobernar desde sus territorios (...) y en los últimos días hay cada vez hay más denuncias de actores ilegales que no permiten que se hagan campañas políticas, no permiten que se instalen los procesos que llevarían a la instalación de las meses electorales en octubre (...) y todo esto incide en el contexto democrático del país", argumentó el experto.

En cuanto a los diálogos de paz con el Gobierno, Macías señaló que "entre más violencia haya, más se pueden afectar los acercamientos con diferentes grupos". También indicó que las negociaciones que más peligran son las de las disidencias de las Farc, puesto que, en comparación con la mesa de diálogos con el ELN, el proceso no es tan robusto ni concreto.

Los procesos con el ELN, según el experto, "tienen un horizonte mucho más largo, en el que se está analizando, entre otras cosas, cómo dejar las armas y cómo crear un contexto de justicia transicional similar al de las Farc, pero no igual, mientras que con los otros grupos se está hablando de sometimiento a la justicia en contra o a la par de lo que haga o no haga el Gobierno Nacional".