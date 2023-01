¿Quiere ganarse una beca? Así puede participar en el programa "Jóvenes a la U"

Hay buenas noticias para los estudiantes en Bogotá que quieran hacer parte del programa Jóvenes a la U, una oportunidad para ingresar y permanecer en la educación superior de la que hacen parte 47 instituciones. Hasta el momento, las cuatro convocatorias que se han realizado han beneficiado a 26.000 jóvenes.

‘Jóvenes a la U’ es un programa de “acceso y permanencia en la educación superior, 100% gratuito, en el que la Secretaría de Educación del Distrito, la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología- ATENEA-, los Fondos de Desarrollo Local-FDL y las Instituciones de Educación Superior, realizan los aportes necesarios para cubrir la matrícula de los beneficiarios en los programas que fueron admitidos en las diferentes Instituciones de Educación Superior públicas y privadas. Así mismo, los jóvenes reciben un apoyo monetario, equivalente a un salario mínimo legal vigente por cada semestre académico que cursen, para favorecer su continuidad en los programas de educación superior”, pero ¿cómo aplicar?

En diálogo con Noticias RCN, José María Roldán, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior. Atenea, habló sobre las fechas en las que los jóvenes podrán aplicar a estos beneficios.

Según el director, la cuarta convocatoria de inscripciones se cerró “el pasado 13 de diciembre, estuvieron abiertas desde el 29 de noviembre. Accedieron más de 42.000 jóvenes y 10.000 quedaron elegibles y el pasado 4 de enero salió la lista de elegibles en la página web de la agencia de Educación Superior del Distrito. Hoy contamos con 10.000 beneficiarios más para sumar un total de 26.000 jóvenes que durante este semestre serán beneficiarios con becas totalmente gratuitas y un apoyo de sostenimiento”.

Noticias RCN: ¿Cómo aplicar al programa?

J.R: Cerramos ya la cuarta convocatoria y estas son semestrales, así como inician las universidades. Para los que no tenían conocimiento o no se pudieron inscribir o no fueron elegibles, tenemos una muy buena noticia y en el próximo mes de mayo tendremos la quinta convocatoria de jóvenes a la U donde pondremos a disposición de los jóvenes de la ciudad cerca de 8.000 nuevos cupos de acceso a educación superior.

Noticias RCN: ¿Cuáles son los requisitos?

J.R: Los requisitos para ingresar al programa jóvenes a la U son ser de 28 años, haber sido egresado de un colegio público o privado de la ciudad de Bogotá, haber presentado las pruebas de Estado, las pruebas Saber 11 y no estar matriculado por lo menos en el año anterior en un programa de educación superior. Si cumple con esos requisitos podrá participar en la próxima convocatoria en el mes de mayo que tendremos en Atenea y dónde va a poder encontrar la información en la página www.agenciaatenea.gov-co. Para los jóvenes que quedaron elegibles en la pasada convocatoria que cerró el 13 en diciembre, les decimos que hay que estar muy atentos porque las universidades están contactándolos a través de correo electrónico o de llamadas para que inicie todo el proceso de matrícula.

