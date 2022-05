¿Cómo saber si su hijo es víctima de abuso? Experto revela los signos de alarma

Un reciente caso de abuso sexual a una menor de 13 años, por parte de sus compañeros de colegio, prendió nuevamente las alarmas frente al incremento de situaciones similares en las que están involucrados los niños.

En el primer trimestre de 2022, la Defensoría del Pueblo reveló que las autoridades recibieron 1.178 poderes en procesos de menores de edad vinculados a denuncias por abuso sexual, 9,5 % más en comparación con el mismo periodo de 2021.

Un experto en psicología habló con Noticias RCN sobre cómo los padres pueden identificar si sus hijos están siendo abusados. Le contamos cuáles son los signos de alarma y cómo puede crear espacios seguros para evitar un abuso.

Cristian Espitia es psicólogo, con magíster en psicología clínica, y especialista en trastornos emocionales afectivos. Se dedica a brindar atención psicológica a niños, adolescentes y familias en una entidad de salud.

Según Espitia, el abuso sexual hacia un menor implica toda agresión o comportamiento de tipo sexual, que ejerce el agresor sobre la víctima, utilizando la fuerza o cualquier forma de control, ya sea físico, psicológico o emocional. Para el experto, el abuso va desde “caricias, besos, involucramiento en el que se aprovechen de la edad, acceso carnal violento, hasta la explotación sexual”.

Señales de que su hijo puede estar siendo abusado

El psicólogo indica que los menores abusados presentan alteraciones en su conducta, y también señales físicas que los padres pueden identificar a tiempo.

"Los niños muy pequeños pueden no ser conscientes del alcance del abuso sexual en las primeras fases". Esto podría llegar a confundir al menor o llevarlo a tener una interpretación diferente frente a las muestras de cariño por parte de un abusador. Por ello, es importante detectar las verbalizaciones, cambios de comportamiento o frases como “me dice que no se lo diga a nadie” o “no me daba cuenta porque estaba dormido” o “me decía que era un secreto y no podíamos contárselo a nadie”.

Estos son los signos de alarma para identificar a un menor abusado:

Indicadores físicos

Vulva o Pene hinchado o con hematomas

Ropa interior rasgada

Dificultad para andar o sentarse

Enuresis, encopresis (orinar o defecar aun si ya fue enseñado a ir al baño)

Dolor

Cambios en la salud física

Indicadores de comportamiento

Pérdida de apetito

Llanto constante

Miedo a estar solo

Poca tolerancia a espacios sociales

Miedo a estar con hombres, mujeres o algún integrante de la familia

Resistencia al desnudarse

Dificultades en relaciones sociales

Problemas en la escuela

Pesadillas, problemas de sueño

Aislamiento, cambios de actitudes, miedo, ansiedad

Regresiones en el comportamiento como: orinarse en la cama, chuparse el dedo, agresividad, autolesiones, intentos de suicidio, hipersexualización, rechazo al contacto físico, conocimiento sexual inadecuado para la edad o intereses exagerados a temas sexuales y dificultades en la orientación sexual.

Recomendaciones a los padres para evitar el abuso a menores

De acuerdo con el experto, el rol de los padres es demasiado importante. Por esto aconseja tener relaciones acordes con sus hijos y generar espacios de dialogo que inviten a los niños a hablar, "en el caso en el que el niño inhiba su experiencia por temor o presente dificultades en su lenguaje y desarrollo, se deben evaluar esos comportamientos". Estas son algunas recomendaciones para evitar que su hijo este expuesto a violencia sexual.

Hablar de manera natural sobre la sexualidad.

Denominar las partes del cuerpo de manera adecuada “evitar calificativos como o ‘florecita’, ‘cosita’, porque estos son vulnerabilidades que podría utilizar un agresor. Lo importante es que el niño reconozca sus genitales y los llame por su nombre”.

Hablar de lo íntimo vs. lo público. “El pelo, las manos, los hombros, la cara, son algo público, y es necesario enseñar a los menores que los genitales son una parte íntima, nadie las puede tocar porque son privadas y hay que respetarlas”.

Educar a los menores para que pongan límites sobre su cuerpo. “Hay que enseñar a los niños que nadie puede tocarlos si no están de acuerdo y que cuando alguien lo haga deben informar a sus papas, profesores o alguien del circulo social que genere seguridad".

Evitar guardar secretos. “Las relaciones de agresores o situaciones de abuso sexual se empiezan incurriendo a vínculos muy amistosos, frases de mayor empatía como: ‘me gusta jugar contigo’, ‘esto es un secreto de los dos’. Hablar de los secretos va a permitir al niño darse cuenta de que no está bien” .

. Controlar el uso de las redes sociales y el manejo de los dispositivos tecnológicos. “Nadie puede tomar fotos intimas, es relevante que los padres creen un ambiente seguro, una adecuada relación con su hijo para que este no sienta que está invadiendo su privacidad, pero a su vez el padre pueda estar al tanto de con quién está, cuál es su círculo social, cuáles son sus temas de conversación. Esto va a permitir mantener un ambiente seguro”.

Enseñarles a los niños a decir no. "Los niños deben aprender a identificar y diferenciar las caricias positivas de las negativas. Hay que inculcar límites y respetar sus decisiones. El especialista explica que, si el menor no quiere saludar a un familiar de beso o de mano, es fundamental no obligarlo ni usar esas "frases de chantaje como 'la tía se va a poner brava', porque esto rompe el límite como padre".

Evitar dar besos en la boca a los niños.

Siempre responder las preguntas de sus hijos. Espitia señala que “si no se orienta al menor, queda confundido y las redes sociales, amigos o personas de su contexto pueden aprovecharse del desconocimiento para incurrir en vulnerar los derechos”.

Explicar lo que es un abuso sexual a un niño es crucial, “hay que hablarlo desde el reconocimiento, el manejo de los límites, cuáles son los derechos de los niños y cuáles son los de los demás, qué puede permitir y qué no. Es valioso ser claros, utilizar lenguaje simple y evitar conceptos que lo confundan”.

¿Qué hacer si su hijo está siendo abusado?

El especialista recomienda estar alerta frente a los signos de alarma, y si se sospecha de un caso de abuso, acudir inmediatamente a una valoración médica para determinar si hay alguna afectación en los órganos genitales del menor. "Seguido a eso, es importante adelantar un tema jurídico, realizando una denuncia a través de las diferentes entidades legales que permitan detener el abuso y proteger a la víctima".

Adicionalmente, se debe brindar de manera inmediata atención psicológica, orientación en tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, y acompañamiento frente a la anticoncepción, para evitar embarazos no deseados.