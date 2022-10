"Mesero que trabaje se muere": así amenazaba a comerciantes el presunto cómplice del teniente Flechas

Continúa la investigación que se adelanta sobre el teniente de la Policía, Víctor Manuel Flechas, por presuntamente tener nexos con la estructura criminal Tren de Aragua. Varios detalles han sido revelados por las autoridades. La FM conoció parte de la investigación que lo implicaría en una serie de extorsiones a comerciantes de Corabastos y otras zonas de Kennedy. Pero en esta historia hace falta otro nombre, se trata de alias Brayan, un delincuente con el que habría trabajado Flechas.

Grabaciones e interceptaciones dan cuenta de las amenazas que hacía ‘El Brayan’ a los vendedores de la zona, que se veían obligados a pagar mensualmente una cuota que podía ser de $500.000 hasta $1.000.000.

En contexto: Este es el policía acusado de pertenecer a la temida banda del Tren de Aragua

“Mesero que trabaje se muere”, son las palabras del presunto delincuente. Un comerciante reveló al medio citado que le pagó diez millones de pesos a estos hombres porque tenía varios negocios.

En otros audios el presunto criminal dice: "la orden es que fase tres no lo abren. Las mujeres que trabajen en fase tres las voy a matar. Meseros que trabajen en fase tres se van a morir. Ese negocio no va a tener vida para nada. Dígale a todas las mujeres y meseros. Los que trabajen los voy a dejar pegados ahí. Me voy a encargar de que ese negocio se acabe". El sonido está acompañado por videos en los que se ven varias armas de fuego. Con estas palabras, el hombre se refiere a una zona comercial y un establecimiento de la zona llamado fase tres.

¿Por qué razón investigan a Víctor Manuel Flechas?

El teniente fue capturado, al parecer, por tener vínculos con el Tren de Aragua. Este viernes 14 de octubre la organización criminal transnacional tuvo un duro golpe, pues las autoridades capturaron a 25 presuntos integrantes. Les incautaron dinero, drogas, armas y documentos de identificación. La temida banda ha generado temor en la ciudad por los casos de cuerpos embolsados hallados en vías públicas.