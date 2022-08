Con plantón en Bogotá, Córdoba e Ibague piden cesar violencia contra la Policía

En Bogotá en el Monumento a los Héroes Caídos frente a la Dirección de la Policía Nacional se reunieron familiares y amigos de los policías que desafortunadamente han sido asesinados por grupos armados en las ultimas semanas en lo que han denominado como ‘El Plan Pistola’ que ha desarrollado el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc o el ELN.

62 policías han sido asesinados en el 2022

La comunidad envió un mensaje pidiendo que pare la violencia ‘‘El mensaje es no más policías asesinados, no más soldados asesinados, no más indolencia del pueblo colombiano ante tantas masacres y decirle a nuestros policías y soldados que aquí estamos, que estamos los colombianos con ustedes, que los queremos.’’

El plantón fue organizado por familiares, retirados, pensionados, por las organizaciones de apoyo a la fuerza pública en diferentes ciudades del país, quienes a una sola voz piden justicia. Teniendo en cuenta que ya son 62 policías que han sido asesinados donde 32 de ellos se encontraban en servicio.

Acompañamiento a uniformados en Córdoba

A pesar de la lluvia que afectó a la capital cordobesa desde horas de la madrugada, muchos monterianos asistieron al Parque Simón Bolívar frente a la Catedral San Jerónimo, manifestando su apoyo a los policías y militares con flores, canciones, abrazos y globos donde de una manera muy emotiva aseguraron que como colombianos se ha desconocido el sacrificio y la labor de cada uno de ellos, por medio de los plantones quisieron de alguna manera rescatar y reivindicar la confianza de ellos con la sociedad.

Plantón por policías en Ibagué

El Parque Murillo Toro en el centro de la ciudad, fue el punto de encuentro de las esposas de los policías, de pensionados, de reservistas donde asistieron con las fotografías de sus familiares asesinados para enviarles un mensaje de aliento a todas las personas.

Las manifestaciones de apoyo se han multiplicado a lo largo de todo el departamento, 42 municipios de la Policía del Tolima así como los uniformados enviaron estos mensajes de rechazo y respeto por la vida.