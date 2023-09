Con una congresista hospitalizada por bullying inicia el debate de la reforma a la salud en plenaria de la Cámara

El debate de la reforma a la salud en el Congreso no está cuidando la salud mental de los congresistas. La representante Julia Miranda del Nuevo Liberalismo tuvo una crisis este lunes 04 de septiembre en el Congreso, tras recibir cientos de críticas en las redes y entre sus colegas del Pacto Histórico por ser la autora de una proposición para crear una subcomisión que permitiera lograr un acuerdo más significativo al rededor de los temas difíciles en el texto que avanza en la Cámara de Representantes.

Las acusaciones de la 'jugadita'

Las representantes Katherine Miranda, Julia Miranda y Carolina Arbeláez, lideraron una proposición la semana anterior para la creación de una subcomisión que permitiera lograr un acuerdo sobre el texto de la reforma involucrando a los sectores de las EPS que han dado alertas en los últimos días. Sin embargo, los congresistas del Pacto Histórico no estuvieron pendientes de la discusión de la posposición y no la votaron negativamente, lo que significó su aprobación. Tras darse cuenta del error, salieron todos a cuestionar a sus colegas mujeres y las señalaron de hacer una “jugadita” al estilo de los tiempos del senador Ernesto Macías, lo que generó una reacción de violencia verbal en seguidores radicales.

A su vez, los señalamientos escalaron a las redes sociales y un medio de comunicación acusó a las congresistas de tratar de meter una proposición a escondidas, sin tener en cuenta que la proposición fue llamada a votación por el secretario y es así como funciona el Congreso con las barreras de atención de los congresistas por el ruido y porque pocas veces los parlamentarios están atentos cien por ciento a los debates y a lo que se desprende de ellos.

Aunque la proposición y la creación de la subcomisión fueron legítimas y atendían además al llamado del propio presidente en la instalación del Congreso para un “gran acuerdo nacional”, los representantes del Pacto argumentan que se trató de una forma “poco decente” de hacer una jugada contraria a los intereses del Gobierno, como dijo la representante María Fernanda Carrascal.

El papel del presidente de la Cámara Andrés Calle

El presidente de la Cámara ha tenido un papel fundamental. En un evento al que asistió con el presidente le dijo que apoyaría el trámite de la reforma. Aunque Andrés Calle es del Partido Liberal, y el expresidente César Gaviria ha estado absolutamente opuesto a la reforma que además perjudica su legado en los noventa, Calle es hermano de Gabriel Calle que quiere ser gobernador de Córdoba; ha sido cercano al Ñoño Elías y tiene el apoyo del Pacto Histórico. Córdoba es una región que está en los afectos de Petro por lo que el vínculo con el presidente de la Cámara los podría unir en beneficio del proyecto del Gobierno, como ha sucedido hasta ahora.

La discusión con las EPS

Tres EPS que reúnen más de trece millones de afiliados alertaron hace tres semanas de la posibilidad de no poder seguir prestando sus servicios a partir de septiembre por dificultaos financieras. El Gobierno respondió críticamente pero a la vez llamó a unas mesas técnicas la semana pasada y anunció la promesa de girar 10 billones de pesos para cumplir con un avance en los presupuestos máximos y la UPC. Hay una diferencia técnica entre ambos conceptos. La Unidad de Pago por Capitación es lo que el Gobierno a través de la ADRES gira a las EPS por cada afiliado que tienen en el sistema. Actualmente, aún con el aumento del 16 % para el 2023, las EPS reciben 120.000 pesos al mes por cada paciente afiliado, lo que significa $ 1.440.000 al año. Este monto no varía en el caso de que los afiliados se enfermen o no, o acudan a servicios, tratamientos, medicamentos o no.

Los presupuestos máximos son los montos que gira el Gobierno por las atenciones que no están incluidas en el Plan de Beneficios en Salud. Colombia es uno de los países con mayor cobertura de tratamientos y servicios que puede llegar a superar el 95 %. Incluso para enfermedades huérfanas, un paciente con prevalencia entre cada 7.000 personas, el sistema de salud puede lograr una buena cobertura.

El debate sobre la reforma ha sido fundamentalmente por el papel de las EPS que dejarían de hacer la gestión financiera y de aseguramiento, y pasarían a ser gestoras cobrando entre un 5 % y 8 % por sus servicios que serían esencialmente de prestación de servicios. Expertos aseguran que esto podría generar una crisis en el sistema de salud y, del otro lado, se señala que el actual sistema solo funciona en los grandes centros urbanos dejando sin cobertura a la población vulnerable de las zonas dispersas.

En cualquier caso, esta jornada del martes será de alquilar balcón para la reforma que no ha logrado su segundo debate en la plenaria pero ya dejó a una congresista hospitalizada, como si se tratara de una metáfora trágica en el país de Gabo.