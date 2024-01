Concejal de Girardot, Iván Salguero, fue víctima de “atentado”, denunció gobernador de Cundinamarca

Sobre el mediodía de este 7 de enero de 2024 el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la noticia de un atentado perpetrado en contra de un concejal de Girardot, identificado como Iván Salguero.

Aunque el mandatario no reveló mayor detalle sobre el presunto ataque, información preliminar indica que el funcionario tendría una herida en el brazo izquierdo, no obstante, aún no se ha podido confirmar el estado de salud del concejal.

Consejo de seguridad por atentado contra concejal de Girardot

Por estos hechos el gobernador encabezará un consejo de seguridad en Girardot, en horas de la tarde de este domingo (7 de enero), junto a Policía de Cundinamarca y el Ejército Nacional.

Jorge Emilio Rey señaló que las autoridades ya se encuentran investigando los hechos y lo rechazó:

“La violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y atentar contra la vida de quienes sirven a la comunidad es inaceptable. En respuesta a esta situación, he convocado un consejo de seguridad, programado para hoy a las 2:30 de la tarde”, detalló el gobernador del departamento de Cundinamarca.

Arremetidas contra funcionarios públicos en Colombia en 2024

Esta situación se conoce en el marco del secuestro en contra de otro funcionario público. Se trata del registrador delegado de Chocó, Jefferson Murillo, quien fue raptado por hombres armados y encapuchados en la vía que comunica Quibdó con Istmina, junto al coordinador del Sena, Blyderson Arboleda Montañez.

El caso se conoció en horas de la tarde del 6 de enero de 2024. Al momento de publicar esta nota, seguía sin conocerse su paradero.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita encontrar con vida a las nuevas víctimas del secuestro en Colombia.