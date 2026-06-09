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Mujer aceptó acabar con la vida de una paciente durante cirugía en estética de garaje en Bogotá

El caso se presentó hace tres años. La mujer fue condenada a ocho años y ocho meses de cárcel.

Cárcel por cirugía estética en centro de garaje que terminó fatal.
Cárcel por cirugía estética en centro de garaje que terminó fatal. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 09 de 2026
04:11 p. m.
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Hace algunas semanas, hubo consternación por lo que le ocurrió a Yulixa Toloza. La mujer de más de 50 años se practicó una liposucción en un centro estético que no tenía autorización, conocido también como ‘de garaje’.

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La mujer tuvo complicaciones serias y falleció. Acto seguido, la dueña del lugar y sus cómplices se articularon para sacarla y deshacerse del cuerpo, el cual terminó siendo hallado a los pocos días en Apulo, Cundinamarca.

¿Cómo ocurrió el caso?

Estos casos no son recientes, dado que las autoridades tienen registros de varios de ellos que se remontan a años. Uno de estos, por ejemplo, se dio el 17 de mayo de 2023 en Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Katherine Zuleta Castilla practicaba cirugías estéticas sin autorización en una vivienda. Rosalba Rodríguez, una mujer de 46 años, acudió al sitio en la mañana del 16 de mayo para que le realizaran una liposucción.

Con el paso de las horas, la cirugía se salió de control y Rodríguez falleció. Similar al caso de Toloza, los responsables de este suceso sacaron el cuerpo, lo guardaron en una bolsa plástica y lo llevaron en una patrulla de policía hasta una clínica en la localidad.

¿Cuántos años pasará en la cárcel?

La exconcejal Gloria Díaz denunció en aquel momento que la familia fue informada de la situación cuando el cadáver ya estaba en el centro médico. Sin embargo, las personas detrás del crimen desalojaron el sitio y emprendieron la huida.

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El dictamen oficial reveló que Rodríguez falleció por perforaciones en el pulmón derecho y corazón. Las heridas le ocasionaron un neumotórax traumático. En pocas palabras, se confirmó que el uso de objetos cortopunzantes le generó lesiones mortales.

Las autoridades le siguieron la pista a los responsables y Zuleta llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que aceptó el delito de homicidio simple en modalidad de dolo eventual.

En las últimas horas, un juez avaló el preacuerdo y la condenaron a ocho años con ocho meses de cárcel. Zuleta no tenía conocimientos avalados ni experiencia para realizar procedimientos estéticos.

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