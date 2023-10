Hace pocos días el Consejo de Estado inadmitió temporalmente la tutela con la que el magistrado Gerardo Botero pedía devolver la terna para fiscal, argumentando que por solo incluir mujeres violaba la igualdad y la equidad de género.

En contexto: Consejo de Estado inadmite temporalmente tutela con la que pedían devolver terna para fiscal

En ese momento, el tribunal requirió al funcionario para que expusiera las razones por las cuales considera que dicha actuación vulnera los derechos fundamentales invocados.

Consejo de Estado admitió tutela contra terna para fiscal general

Una vez se hizo la aclaración, el Consejo aceptó la tutela, pero negó la suspensión del trámite interno que debe surtirse ante la Corte Suprema de Justicia para la elección del nuevo fiscal, que era una de las medidas provisionales solicitadas por el magistrado.

El tribunal argumentó que “no existe evidencia que permita concluir que la protección de los derechos invocados no pueda esperar el trámite expedito de la acción de tutela”. A esto se suma que no fue considerada como una medida necesaria, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia aún no ha determinado la fecha para escoger a quien va a ocupar el cargo.

Consejo requirió a la Presidencia actos administrativos expedidos para conformar terna fiscal

El Consejo también ordenó notificar a la Presidencia y a los magistrados de la Corte Suprema, como demandados dentro de dicha actuación.

Por último, pidió a la Presidencia que en un plazo no mayor a dos días envíen los actos administrativos expedidos para conformar la terna presentada.

Vea también: Corte Suprema niega petición de devolver terna para fiscal presentada por el presidente Petro