"Hay un peaje permanente que si no se paga los proyectos no salen", denuncia constructor en Norte de Santander

El desespero de Luis Alfredo Quintero, un reconocido constructor de Norte de Santander lo llevó a hacer pública una delicada denuncia que vincula a los últimos alcaldes del municipio de Los Patios, en una supuesta exigencia de coimas para aprobar los proyectos urbanísticos. Salpica al hoy candidato a la Gobernación de Norte de Santander, Diego González.

En el medio independiente, RDI Noticias, el reconocido contratista aseguró que “se cansó de pagar peaje”. Se refiere a las coimas que, según él, ha pagado para lograr proyectos de construcción. Así lo dijo en la entrevista:

“Estoy cansado que, en las oficinas de Los Patios, cogieron las oficinas de contratación como un botín para enriquecerse los alcaldes y los funcionarios, sí, pero en esta administración de José Miguel Bonilla todo traspasó cualquier curva de proyección de corrupción”, al referirse a la actual administración de ese municipio.

Dejó en claro que no tiene ningún interés político en su denuncia, simplemente está desesperado de que las entidades no actúen adecuadamente y decidió romper su silencio ante el medio local.

No tengo ningún interés político yo llevo 40 años haciendo vivienda en Los Patios, pero me cansé

"En todas las administraciones pasa": constructor sobre coimas para proyectos

En la escandalosa confesión, el empresario afirma que esto no es nada nuevo y que viene de administraciones anteriores como la de Diego González.

“En todas las administraciones pasa, yo no sé si Diego González era el funcionario, pero en todas las administraciones eso es caótico, esa situación es recurrente”.

Indica también en la entrevista que el entonces alcalde González habría influido en la elección del actual al mandatario local con el mismo modelo que denuncia el contratista como una ‘vagabunderia’.

“Él (Diego González) influyó para que nombraran a estos todo el mundo dice que son los mismos, él es el que ha coordinado todas estas vagabunderías, yo creo que Diego González tiene que estar enterado. Cuando Diego González fue alcalde sí había peajes, digamos de bajo monto”, señaló el contratista.

Agregó que denunció en la Procuraduría todo lo que está sucediendo y sin titubeos acá lo describe al momento de presentarse para un proyecto en ese municipio: “Estos aquí son proyectos que se montan apartamento, que piden plata, que piden y esa situación lo lleva a uno a un desespero, hay un peaje permanente que si no se paga los proyectos no salen. No le expiden a uno una licencia porque no sube al tercer piso a negociar y yo en ese plancito no le juego más, muchas licencias han salido así en Los Patios”.

La Procuraduría analiza las denuncias interpuestas por presuntas irregularidades en contratación y exigencias de dinero a cambio de licencias para proyectos denunciadas por el constructor.