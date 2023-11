Contraloría se pronunció sobre la falta de nombramientos en la Creg: ¿qué advierte?

Recientemente diferentes gremios del sector energético le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que hicieron una advertencia sobre una posible crisis en ese sector si el Gobierno Nacional no nombra en propiedad a los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Advertencia de la Contraloría General

A esa advertencia se suma otra voz: la de la Contraloría General. Noticias RCN conoció el documento en el que la Contraloría aseguró que se está generando un vacío institucional por parte del Ejecutivo.

El órgano de control advirtió que esas fallas que se están propiciando coinciden con la llegada del fenómeno de El Niño, argumentando que, si las cosas siguen así, un apagón es cada vez más probable.

“En el mediano plazo, como no tenemos forma de hacer subastas de energía, para el futuro, en unos cuatro años podríamos estar viendo consecuencias muy delicadas ya que la energía que no se programa a producir hoy, no la vamos a tener dentro de cinco años”, explicó Germán Castro, contralor delegado de Minas y Energía.

El funcionario de la Contraloría reiteró que esos vacíos realmente podrían generar futuros apagones que no podrían controlarse.

Gremios del sector hacen llamado al Gobierno

Fueron por lo menos seis gremios que le hicieron un llamado al mandatario colombiano sobre el nombramiento de la totalidad de los comisionados de la Creg, además, expresaron estar muy preocupados por un posible apagón o incrementos en las tarifas de los servicios públicos.

“Esta inoperancia reviste una inusitada gravedad porque se trata de la parálisis de la institución que profiere la reglas y decisiones técnicas y operativas necesarias para la prestación continua del servicio público domiciliario de energía eléctrica y del mercado de gas natural”, se expresó en la misiva.