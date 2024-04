Corte Suprema citó a declarar a Salvatore Mancuso en caso contra congresistas por ‘parapolítica’

La Corte Suprema de Justicia citó a declarar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en el marco de la investigación en contra del senador Fabio Raúl Amín Saleme y el excongresista William Vélez Mesa. La diligencia quedó programada para el próximo 19 de abril.

La investigación inició por la compulsa de copias que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de las declaraciones que entregó la excongresista Zulema del Carmen Jattin Corrales sobre supuestos nexos de políticos con grupos paramilitares; este hecho significaría otro escándalo de ‘parapolitica’ en el país.

A finales de agosto de 2023, la exsenadora del partido de la U Zulema del Carmen Jattin Corrales, habló sobre su relación con el paramilitarismo en Córdoba y salpicó a varios políticos del país; así, validó no solo su sometimiento ante la JEP, sino la libertad condicional que le fue otorgada en octubre de 2022.

En sus declaraciones, Jattin también mencionó a Álvaro Uribe. Aseguró que visitó al expresidente en 2002 para contarle que, según ella, estaba preocupada porque los paramilitares comandados por Salvatore Mancuso estaban prohibiendo candidatos.

“Simplemente orientó la conversación a que, si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg, que no iba a corroborar nada, pues era preferible que no pusiera la denuncia. Y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento iba a hacer total el caso”, dijo Jattin.

Dentro de las mismas declaraciones, la excongresista admitió haberse aliado con paramilitares al servicio de Salvatore Mancuso, por lo que el exlíder de las AUC es pieza fundamental en este proceso; por eso, fue citado por la Corte Suprema.

“El aspecto novedoso es reconocer que sabíamos la solicitud de Salvatore Mancuso, eso no lo hemos reconocido ni yo, ni ninguno de quienes estamos acompañando la candidatura de Juan Carlos Aldana en la jurisdicción ordinaria, que lo sabíamos que no lo denunciamos que yo omití denunciar, que no lo puse en conocimiento de las autoridades y que hubo un pacto no escrito, pero tácito, con la autodefensa para entregarle las secretarías, si ganaba el candidato del llamado sindicato por los medios de comunicación”, dijo.